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    • Spor
    • 10.07.2020 Gazete
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    : Karakter koyduk maçı çevirdik

    , 'nın fizik olarak çok güçlü bir takım olduğunu belirterek “Oyuncularım 2. yarıda ortaya karakter koyunca maçı galip bitirdik” dedi.

    Karakter koyduk maçı çevirdik

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'nın fizik olarak çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, "2. yarıda oyuncularım ortaya karak ter koydu ve maçı çevirdik. Hedefimiz 3. sıra" dedi.

    BEŞİKTAŞ'TA ÇİFTE ŞOK!
    Beşiktaş dün gece Kasımpaşa önünde 2 sakatlık şokuyla sarsıldı. Bacağında ağrı hisseden 12. dakikada yerini Güven Yalçın'a bıraktı. 2. şok ise Gökhan'dan geldi. Tecrübeli futbolcu 37'de Boateng'le yer değiştirdi.

    KART CEZALISI ATİBA MALATYA'DA YOK
    63. dakikada rakibine arkadan yaptığı hareket sonrası kart gören Atiba cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu deplasmanında forma giymeyecek.

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