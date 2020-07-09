Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, lider Başakşehir'in 4 puan gerisine düştükleri Antalya maçı sonrası, "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Önlerinde 3 maç daha olduğunu söyleyen Çimşir, "Şampiyonluk yarışı devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.
ÜÇ MAÇ DAHA VAR PES ETMEYECEĞİZ
Sakatlığı nedeniyle yine 2. yarıda görev yapan Nwakaeme maç sonunda umutlu konuştu. Nijeryal yıldız, "3 maç daha kaldı, her şey mümkün. 4 puan fark var ama Umudumuzu kaybetmiş değiliz, pes etmiş değiliz" dedi.
PUAN FARKINI KAPATABİLİRİZ
Gecenin etkisiz isimlerinden Guilherme pes etmeyeceklerini böyledi. Brezilyalı futbolcu, "Puan kaybını kapatabiliriz, henüz bir şey bitmedi; pes etmeyeceğiz" dedi.
ÜÇ MAÇ DAHA VAR PES ETMEYECEĞİZ
Sakatlığı nedeniyle yine 2. yarıda görev yapan Nwakaeme maç sonunda umutlu konuştu. Nijeryal yıldız, "3 maç daha kaldı, her şey mümkün. 4 puan fark var ama Umudumuzu kaybetmiş değiliz, pes etmiş değiliz" dedi.
PUAN FARKINI KAPATABİLİRİZ
Gecenin etkisiz isimlerinden Guilherme pes etmeyeceklerini böyledi. Brezilyalı futbolcu, "Puan kaybını kapatabiliriz, henüz bir şey bitmedi; pes etmeyeceğiz" dedi.