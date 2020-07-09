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    • Spor
    • 09.07.2020 Gazete
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    : Sonuna kadar savaşacağız!

    , lider 'in 4 puan gerisine düştükleri maçı sonrası, "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Önlerinde 3 maç daha olduğunu söyleyen Çimşir, "Şampiyonluk yarışı devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

    Sonuna kadar savaşacağız!
    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, lider 'in 4 puan gerisine düştükleri maçı sonrası, "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Önlerinde 3 maç daha olduğunu söyleyen Çimşir, "Şampiyonluk yarışı devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

    ÜÇ MAÇ DAHA VAR PES ETMEYECEĞİZ
    Sakatlığı nedeniyle yine 2. yarıda görev yapan Nwakaeme maç sonunda umutlu konuştu. Nijeryal yıldız, "3 maç daha kaldı, her şey mümkün. 4 puan fark var ama Umudumuzu kaybetmiş değiliz, pes etmiş değiliz" dedi.

    PUAN FARKINI KAPATABİLİRİZ
    Gecenin etkisiz isimlerinden Guilherme pes etmeyeceklerini böyledi. Brezilyalı futbolcu, "Puan kaybını kapatabiliriz, henüz bir şey bitmedi; pes etmeyeceğiz" dedi.

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