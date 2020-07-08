Beşitaş'a 11 milyon €'luk kazık!

maçı öncesindekiaçıklamasıcamiada soğuk duşetkisi yaptı.yedekkalma nedeni sorulduğundabaşarılıteknik adam, "Birhaftadır antrenmanaçıkmıyor, oynayabilecekdurumdadeğil. Kronik sakatlığıvar ve son haftalardabu fazla tekrarlanmayabaşladı"cevabını verdi.yıllığınagibi birrakama imza atanbugerçek herkesi şokeederken böylesineyüksek bir rakamınçöpe atılma endişesinindoğmasınaneden oldu.daha çok adalesakatlıkları nedeniylegündeme gelmişti.