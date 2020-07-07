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    • Spor
    • 07.07.2020 Gazete
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    Lider Başakşehir’in rakibi

    Ligde bitime 4 hafta kala lider durumda bulunan 'nda saat 21.00'de düşmeme savaşı veren spor'u konuk edecek. Karşılaşmayı yönetecek. Bu karşılaşmanın sonucu 2. sıradaki 'u da yakından ilgilendiriyor.

    Lider B.Şehir’in rakibi Denizli
    Ligde bitime 4 hafta kala lider durumda bulunan 'nda saat 21.00'de düşmeme savaşı veren spor'u konuk edecek. Karşılaşmayı yönetecek. Bu karşılaşmanın sonucu 2. sıradaki 'u da yakından ilgilendiriyor.

    TRABZON-ANTALYA HALİL UMUT MELER'İN
    Ligde lider B aşakşehir'in en yakın takipçisi olan Trabzonspor'un ile yarın oynayacağı zorlu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
    Haberler Spor Lider Başakşehir’in rakibi Denizli
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