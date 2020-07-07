Ligde bitime 4 hafta kala lider durumda bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de düşmeme savaşı veren Denizlispor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Bu karşılaşmanın sonucu 2. sıradaki Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor.
TRABZON-ANTALYA HALİL UMUT MELER'İN
Ligde lider B aşakşehir'in en yakın takipçisi olan Trabzonspor'un Antalyaspor ile yarın oynayacağı zorlu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
TRABZON-ANTALYA HALİL UMUT MELER'İN
Ligde lider B aşakşehir'in en yakın takipçisi olan Trabzonspor'un Antalyaspor ile yarın oynayacağı zorlu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.