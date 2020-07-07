Feghouli: Benim yüzümden!

Trabzon önünde kırmızı kart gören Feghouli bir açıklama yaptı. Cezayirli yıldız, "Profesyonel futbol kariyerimdeki ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Hatalıyım. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" dedi.
SADECE 1. LİG'DE OYNAR!
Jesse Sekidika taraftarları isyan ettirdi... Novak'ın golüne seyirci kalan genç yıldız için, "Sadece 1. Lig'de oynayabilir" yorumu yapıldı.
SADECE 1. LİG'DE OYNAR!
Jesse Sekidika taraftarları isyan ettirdi... Novak'ın golüne seyirci kalan genç yıldız için, "Sadece 1. Lig'de oynayabilir" yorumu yapıldı.