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    • Spor
    • 07.07.2020 Gazete
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    : Benim yüzümden!

    önünde gören bir açıklama yaptı. yıldız, "Profesyonel kariyerimdeki ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Hatalıyım. akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" dedi.

    Feghouli: Benim yüzümden!
    önünde kırmızı kart gören Feghouli bir açıklama yaptı. Cezayirli yıldız, "Profesyonel kariyerimdeki ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Hatalıyım. akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" dedi.



    SADECE 1. LİG'DE OYNAR!
    Jesse Sekidika     taraftarları isyan ettirdi... Novak'ın golüne seyirci kalan genç yıldız için, "Sadece 1. Lig'de oynayabilir" yorumu yapıldı.
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