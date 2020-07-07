Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor önünde ilk yarıda mutlak fırsatları gole çeviremediklerini söyledi. Yalçın, "Maçı ilk yarıda bitirebilirdik. Ancak bunda Kayserispor kalecisinin de rolü vardı" diye konuştu.
İkinci yarı da basit hatalar yaptıklarını söyleyen Yalçın, "Genç oyuncularımız da hata yaptılar ama futbolu hata yapa yapa öğrenecekler. Yeni bir yapılanmaya gideceğiz ama bunu nasıl yapacağız şu anda bunu belirlemedik. Kontratlı gelmesi gereken kiralık oyuncularımız var. Zor bir sürecin içindeyiz." diye konuştu.
Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile aralarında problem olduğu iddialarının kesinlikle doğru olmadığını söyleyerek, "Sadece ifade ediş şekillerimiz farklı" diye konuştu.
Çok şey beklenen golcü oyuncu Burak Yılmaz dün Kayserispor karşısında döküldü. Sezonun en kötü oyununu oynadı.