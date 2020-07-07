



İkinci yarı da basit hatalar yaptıklarını söyleyen Yalçın, "Genç oyuncularımız da hata yaptılar ama futbolu hata yapa yapa öğrenecekler. Yeni bir yapılanmaya gideceğiz ama bunu nasıl yapacağız şu anda bunu belirlemedik. Kontratlı gelmesi gereken kiralık oyuncularımız var. Zor bir sürecin içindeyiz." diye konuştu.