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    • Spor
    • 06.07.2020 Gazete
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    'dan Galatasaray- maçında VAR uyarısıyla 2 kritik karar

    G.Saray ile arasında oynanan maçta 2 kritik karar vardı. Ancak işin ilginç tarafı bu 2 kritik karar da VAR'ın uyarısıyla geldi. 32'de Feghouli'nin Da Costa'ya tekmesi sonrası bir karar çıkmadı. VAR'dan uyarı geldi. pozisyonu izledi ve ardından Feghouli'ye kırmızı çıkardı.

    Çakır uyudu! VAR uyardı
    G.Saray ile Trabzonspor arasında oynanan maçta 2 kritik karar vardı. Ancak işin ilginç tarafı bu 2 kritik karar da VAR'ın uyarısıyla geldi. 32'de Feghouli'nin Da Costa'ya tekmesi sonrası bir karar çıkmadı. VAR'dan uyarı geldi. Cüneyt Çakır pozisyonu izledi ve ardından Feghouli'ye kırmızı çıkardı.

    PENALTI 'VAR'MIŞ
    41'de Donk, Sörloth     topa vururken bileğinde vurdu. Çakır aut kararı verdi. Yine VAR devreye girdi. Penaltı kararı geldi.




    DONK'UN Sörloth'a yaptığı harekete VAR uyarısıyla penaltı çalındı.




    FEGHOULI, Da Costa'ya attığı tekme sonrası kırmızı kart gördü.



    TRABZON bu pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam etti.




    HÜSEYİN'İN Taylan'a faulü sonrası G.Saray penaltı kazandı.
    Haberler Spor Cüneyt Çakır'dan Galatasaray-Trabzonspor maçında VAR uyarısıyla 2 kritik karar
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