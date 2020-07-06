ilearasında oynananmaçtakritik kararvardı. Ancak işin ilginç tarafıbukritik karar dauyarısıyla geldi.tekmesi sonrasıbir karar çıkmadı.uyarı geldi.pozisyonuizledi ve ardındankırmızı çıkardı.topa vururken bileğindevurdu.aut kararıverdi. Yine VAR devreyegirdi. Penaltı kararı geldi.DONK'UN Sörloth'a yaptığı harekete VAR uyarısıyla penaltı çalındı.FEGHOULI, Da Costa'ya attığı tekme sonrası kırmızı kart gördü.TRABZON bu pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam etti.HÜSEYİN'İN Taylan'a faulü sonrası G.Saray penaltı kazandı.