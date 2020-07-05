Monaco'nun geri çağırdığı Onyekuru, dün Florya'ya giderek G.Saray'a veda etti. Monaco'nun Nijeryalı futbolcuyu çağırmasının büyük bir ihmalden kaynaklandığı ortaya çıktı. Onyekuru'nun kiralık ücretini G.Saray yatırmayınca Monaco Onyekuru'yu sözleşmesi biter bitmez geri çağırdı. Cimbom bunun üzerine hemen ödeme yaptı. G.Saray'a kızan Fransız kulübü yıldız futbolcunun "Kalmak istiyorum" ısrarına da olumsuz yanıt verdi.
Onyekuru'nun vedası sırasında Fatih Terim'in üzgün görüntüsü dikkat çekti.
Onyekuru'nun vedası sırasında Fatih Terim'in üzgün görüntüsü dikkat çekti.