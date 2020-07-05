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    • Spor
    • 05.07.2020 Gazete
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    Onyekuru’da büyük ihmal! ödeme yaptı ama iş işten geçti...

    Monaco'nun geri çağırdığı Onyekuru, dün Florya'ya giderek G.Saray'a veda etti. Monaco'nun Nijeryalı futbolcuyu çağırmasının büyük bir ihmalden kaynaklandığı ortaya çıktı. Onyekuru'nun kiralık ücretini G.Saray yatırmayınca 'yu sözleşmesi biter bitmez geri çağırdı. Cimbom ödemeyi yaptı ama iş işten geçti...

    Onyekuru’da büyük ihmal!
    Monaco'nun geri çağırdığı Onyekuru, dün Florya'ya giderek G.Saray'a veda etti. Monaco'nun Nijeryalı futbolcuyu çağırmasının büyük bir ihmalden kaynaklandığı ortaya çıktı. Onyekuru'nun kiralık ücretini G.Saray yatırmayınca 'yu sözleşmesi biter bitmez geri çağırdı. Cimbom bunun üzerine hemen ödeme yaptı. G.Saray'a kızan Fransız kulübü yıldız futbolcunun "Kalmak istiyorum" ısrarına da olumsuz yanıt verdi.



    Onyekuru'nun vedası sırasında Fatih Terim'in üzgün görüntüsü dikkat çekti.

    Haberler Spor Onyekuru’da büyük ihmal! Galatasaray ödeme yaptı ama iş işten geçti...
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