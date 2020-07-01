



BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO

Pellegrini'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuyu saha içinde serbest oyuncu olarak oynatmak istediği ve takımını da bu oyuncunun üzerine yapılandırmayı planladığı gelen haberler arasında. Ricardo Centurion'un güncel piyasa değerinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

