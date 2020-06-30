Corona salgını öncesinde Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında çok önemli bir yeri olan Mario Lemina tahtını kaptırdı!.. Fatih Terim artık, son haftalarda sürekli yükselen bir grafiği olan Jean Michael Seri'nin bonservisinin alınmasını istiyor.
Sarı-Kırmızılılar kısa süre içinde Fulham kulübü ile temasa geçerek pazarlıklara başlayacak. Yönetimin 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.
BONSERVİSİNİN ALINMASI RİSK OLACAK
Lemina'nın artık baş ağrıtmaya başlayan sakatlık problemleri sonrası karar değiştiren Fatih Terim, Gabonlu yıldızın bonservisinin alınmasının risk olacağını düşünüyor. Ancak orta alandaki uyumu da bozmak istemeyen başarılı hoca, Lemina'nın kiralanması için Southampton'la görüşülmesini yönetimden talep etti.
TRABZON MAÇINDA ZOR
Başakşehir maçında arka adalesinden sakatlanan Lemina'dan iyi haber gelmedi. Gabonlu yıldızın Trabzonspor maçında oynaması çok zor gözüküyor.