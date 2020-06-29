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    • Spor
    • 29.06.2020 Gazete
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    'den harekatı! Düsseldorf küme düştü, Kanarya harekete geçti...

    ’nin listesinde yer alan milli futbolcu ’ın takımı Bundesliga’ya veda etti. Kanarya, sözleşmesinde, "Takımı küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan Kenan için Düsseldorf'a resmi teklif yapacak.




    Fenerbahçe'den     Kenan Karaman hamlesi… Kenan'ın takımı Düsseldorf, Bundesliga'da küme düşerken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "Takım küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Sarı-Lacivertliler'i harekete geçirdi. Fenerbahçe kısa süre içinde Kenan için teklif yapacak.



    FENER ELİNİ ÇABUK TUTUYOR
    Sevilla ile de adı anılan 26 yaşındaki forvet için Fenerbahçe elini çabuk tutmayı planlıyor. Kenan transferinin 2 milyon Euro'luk çıkış bedelinin yatırılarak bitirilmesi hedefleniyor.



    2. LİG'DE OYNAMAK İSTEMİYOR
    Kenan'ın kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemediği ve Düsseldorf'dan ayrılmak istediği biliniyor. Milli futbolcu bu yüzden kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor.



    Düsseldorf'tan Kenan'ı isteyen F.Bahçe, aynı takımdan Kaan Ayhan için de nabız yoklayacak.

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