F.Bahçe Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi. 29. dakikada Vedat Muriqi'nin ceza sahası dışından şutu Hadebe'den sekti, seken topta Ozan'ın denediği rövaşatada top dışarı çıktı. 40'ta ceza sahası dışında aşırtma vuruş yapan Umut Bulut, kaleci Altay ile çarpıştı. Top dışarı çıktı.
ÖNCE ALTAY SONRA DİREK
50'de Robin Yalçın'ın sert şutu az farkla dışarı çıktı. 55'te Umut Bulut'un şutu Altay'ın müdahalesinden sonra direkten döndü. Tehlikeyi Gustavo uzaklaştırdı.
RODRİGUES DİREĞE NİŞANLADI
70'te Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada pozisyonu kafayla tamamlayan Vedat Muriq takımını 1-0 öne geçirdi. 75'te Garry Rodrigues'in şutu direkten geri döndü.
SON DAKİKALAR NEFES KESTİ
81'de Fofana'nın serbest vuruştan ortasında Youssouf, golünü attı: 1-1. 89'da Donald takımını öne geçirdi: 1-2... 1 dakika sonra Ozan eşitlik golünü attı. 90+5'te Ozan yine sahneye çıktı: 3-2.
İSABETLİ İLK ŞUT 45+2'DE
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor karşısında ilk isabetli şutunu 45+2'de çekti. Garry Rodrigues'in ceza yanı önünde çektiği sert şutta top Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle'den döndü.
HASAN ALİ İLK ASİSTİNİ YAPTI
Fenerbahçe sol beki Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini Vedat Muriqi'e yaptı. Yıldız oyuncu 83 dakika sahada kaldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'la dakidada gelen gol sonrası duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kaptan Emre, galibiyet sevincini ağlayarak yaşadı.
10 GOLE KATKI VERDİ
Ozan Tufan bu sezon Süper Lig'de tam 10 gole doğrudan katkı yapmayı başardı...
KARAMAN TRİBÜNDE YER ALDI
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Göztepe maçında kırmızı kart gördüğü için F.Bahçe ile oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.
ÖNCE ALTAY SONRA DİREK
50'de Robin Yalçın'ın sert şutu az farkla dışarı çıktı. 55'te Umut Bulut'un şutu Altay'ın müdahalesinden sonra direkten döndü. Tehlikeyi Gustavo uzaklaştırdı.
RODRİGUES DİREĞE NİŞANLADI
70'te Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada pozisyonu kafayla tamamlayan Vedat Muriq takımını 1-0 öne geçirdi. 75'te Garry Rodrigues'in şutu direkten geri döndü.
SON DAKİKALAR NEFES KESTİ
81'de Fofana'nın serbest vuruştan ortasında Youssouf, golünü attı: 1-1. 89'da Donald takımını öne geçirdi: 1-2... 1 dakika sonra Ozan eşitlik golünü attı. 90+5'te Ozan yine sahneye çıktı: 3-2.
İSABETLİ İLK ŞUT 45+2'DE
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor karşısında ilk isabetli şutunu 45+2'de çekti. Garry Rodrigues'in ceza yanı önünde çektiği sert şutta top Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle'den döndü.
HASAN ALİ İLK ASİSTİNİ YAPTI
Fenerbahçe sol beki Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini Vedat Muriqi'e yaptı. Yıldız oyuncu 83 dakika sahada kaldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'la dakidada gelen gol sonrası duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kaptan Emre, galibiyet sevincini ağlayarak yaşadı.
10 GOLE KATKI VERDİ
Ozan Tufan bu sezon Süper Lig'de tam 10 gole doğrudan katkı yapmayı başardı...
KARAMAN TRİBÜNDE YER ALDI
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Göztepe maçında kırmızı kart gördüğü için F.Bahçe ile oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.