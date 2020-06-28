Monaco 19 yaşındaki yıldız Musaba ile 5 yıllığına anlaştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fransa Ligi ekibi Monaco, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı. Monaco 2 milyon Euro bonservis ödeyecek. Musaba, geçen sezon transfer olduğu Nijmegen'de 26 maçta 9 gol attı.



CARLOS BİLARDO'NUN COVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 1986 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Carlos Bilardo, coronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 82 yaşındaki efsanenin durumu iyi.



SİVASSPOR DÜŞME HATTINDAKİ KAYSERİSPOR'U AĞIRLIYOR

Süper Lig'de bugün zirvenin iddialı takımlarından Sivasspor saat 18.30'da Kayseri'yi ağırlayacak. Aynı saatte Rize ile Denizli kapışacak. Saat 21.00'de ise G.Antep, Konya'yı ağırlayacak.