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    • Spor
    • 28.06.2020 Gazete
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    'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na güvenoyu

    'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, performansı ile hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not aldı. Ersin'in as kaleci olabilecek potansiyeli olduğunu belirten taraftarlar, "As kaleci değil, yedek kaleci alınmalı" yorumunu yaptı.

    Ersin’e güvenoyu
    'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, performansı ile hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not aldı. Ersin'in as kaleci olabilecek potansiyeli olduğunu belirten taraftarlar, "As kaleci değil, yedek kaleci alınmalı" yorumunu yaptı.
    Haberler Spor Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na güvenoyu
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