Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na güvenoyu
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, performansı ile hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not aldı. Ersin'in as kaleci olabilecek potansiyeli olduğunu belirten taraftarlar, "As kaleci değil, yedek kaleci alınmalı" yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, performansı ile hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not aldı. Ersin'in as kaleci olabilecek potansiyeli olduğunu belirten taraftarlar, "As kaleci değil, yedek kaleci alınmalı" yorumunu yaptı.