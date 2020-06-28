Alanya kaçtı Göz-Göz yakaladı

Süper Lig'de nefesleri kesen maçta Göztepe ile Alanyaspor 3-3 berabere kaldı. Alanya 4. dakikada Efecan'la 1-0 öne geçerken, 11'de Göztepe Serdar'la eşitliği sağladı. Konuk ekip 45'te Cisse ile 2-1'i yakaladı. Göztepe'de Alpaslan, 49'da skoru 2-2'ye taşıdı. 64'te Cisse bir kez daha sahne aldı ve Alanyaspor 3-2 öne geçti. 90. dakikada Napoleoni, attığı golle durumu 3-3 yaptı ve Göztepe 3 kez geriye düştüğü maçtan 1 puanla ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından Göztepe iki maçlık mağlubiyet serisine de son vermiş oldu.