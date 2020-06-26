Türkiye Futbol Federasyonu, yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2'nci ve 3'üncü ligde maçların 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verildiğini duyurdu. Maç programları kısa sürede açıklanacak.
GÖZTEPE VOLKAN'I İSTİYOR
Göztepe, Volkan Babacan'a talip oldu. Sezon sonunda Başakşehir'den ayrılıp oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli kalecinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
ZEKİ ÇELİK İTALYA'YA!
Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik'in yeni durağı İtalya oluyor. Serie A ekibi Atalanta, sağ bekte oynayan genç oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor.
MONACO'DA 14 YOLCU
Monaco kulübü, sözleşmeleri biten 11 futbolcunun yanı sıra çeşitli kulüplerden kiralanan 3 futbolcu ile devam etmeyeceğini açıkladı. Bunların arasında eski Fenerbahçeli Slimani de var.
UYGUN'DAN 2. DALYA
Kariyerinde 8 farklı takımda görev yapan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor önünde Süper Lig kariyerinde 200. Maçına çıkacak. Uygun'un yüzde 42.5 galibiyet yüzdesi var.
TFF 1.LİG'DE 2 MAÇ VAR
TFF 1. Ligi'nde 30 haftanın açılış maçında iddialı Bursaspor, Adanaspor'u saat 20.00'de konuk edecek. Aynı saatte İzmir'de Altınordu Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.
FIFA'DAN 1.5 MİLYAR DOLAR
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), "Kurtuluş Planı" kapsamında üç aşamada ülke federasyonlarına toplamda 1.5 milyar dolar yardım yapılacağını resmen açıkladı.
PEDRO ROMA'YLA ANLAŞTI
Chelsea'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pedro, Roma ile anlaştı. Cengiz Ünder'in de yer aldığı Serie A ekibi, 32 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
GÖZTEPE VOLKAN'I İSTİYOR
Göztepe, Volkan Babacan'a talip oldu. Sezon sonunda Başakşehir'den ayrılıp oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli kalecinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
ZEKİ ÇELİK İTALYA'YA!
Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik'in yeni durağı İtalya oluyor. Serie A ekibi Atalanta, sağ bekte oynayan genç oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor.
MONACO'DA 14 YOLCU
Monaco kulübü, sözleşmeleri biten 11 futbolcunun yanı sıra çeşitli kulüplerden kiralanan 3 futbolcu ile devam etmeyeceğini açıkladı. Bunların arasında eski Fenerbahçeli Slimani de var.
UYGUN'DAN 2. DALYA
Kariyerinde 8 farklı takımda görev yapan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor önünde Süper Lig kariyerinde 200. Maçına çıkacak. Uygun'un yüzde 42.5 galibiyet yüzdesi var.
TFF 1.LİG'DE 2 MAÇ VAR
TFF 1. Ligi'nde 30 haftanın açılış maçında iddialı Bursaspor, Adanaspor'u saat 20.00'de konuk edecek. Aynı saatte İzmir'de Altınordu Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.
FIFA'DAN 1.5 MİLYAR DOLAR
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), "Kurtuluş Planı" kapsamında üç aşamada ülke federasyonlarına toplamda 1.5 milyar dolar yardım yapılacağını resmen açıkladı.
PEDRO ROMA'YLA ANLAŞTI
Chelsea'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pedro, Roma ile anlaştı. Cengiz Ünder'in de yer aldığı Serie A ekibi, 32 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.