Türkiye Futbol Federasyonu, yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2'nci ve 3'üncü ligde maçların 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verildiğini duyurdu. Maç programları kısa sürede açıklanacak., Volkan Babacan'a talip oldu. Sezon sonunda Başakşehir'den ayrılıp oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli kalecinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik'in yeni durağı İtalya oluyor. Serie A ekibi Atalanta, sağ bekte oynayan genç oyuncu için resmi teklife hazırlanıyor.kulübü, sözleşmeleri biten 11 futbolcunun yanı sıra çeşitli kulüplerden kiralanan 3 futbolcu ile devam etmeyeceğini açıkladı. Bunların arasında eski Fenerbahçeli Slimani de var.8 farklı takımda görev yapan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor önünde Süper Lig kariyerinde 200. Maçına çıkacak. Uygun'un yüzde 42.5 galibiyet yüzdesi var.1. Ligi'nde 30 haftanın açılış maçında iddialı Bursaspor, Adanaspor'u saat 20.00'de konuk edecek. Aynı saatte İzmir'de Altınordu Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), "Kurtuluş Planı" kapsamında üç aşamada ülke federasyonlarına toplamda 1.5 milyar dolar yardım yapılacağını resmen açıkladı.sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pedro, Roma ile anlaştı. Cengiz Ünder'in de yer aldığı Serie A ekibi, 32 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.