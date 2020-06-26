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    • Spor
    • 26.06.2020 Gazete
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    Galatasaray Ayhan Akman’ın yeğeni Ali Akman için Bursaspor ile masaya oturacak

    Galatasaray Hasan Şaş'ın yerine Ayhan Akman'ı yardımcı hoca olarak göreve getirecek. Yıllarca camiaya hizmet veren Ayhan Akman geri dönmek için gün sayarken yönetimin Ayhan Akman'ın yeğeni olan ve Bursaspor altyapısının en önemli isimlerinden biri olan Ali Akman'ı istediği öğrenildi.

    Cimbom’a 2. Akman geliyor
    Galatasaray Hasan Şaş'ın yerine Ayhan Akman'ı yardımcı hoca olarak göreve getirecek. Yıllarca camiaya hizmet veren Ayhan Akman geri dönmek için gün sayarken yönetimin Ayhan Akman'ın yeğeni olan ve Bursaspor altyapısının en önemli isimlerinden biri olan Ali Akman'ı istediği öğrenildi. Bu sezon kupa dahil 19 maça çıkan 18 yaşındaki forvet 4 gol, 1 asist yaparken performansıyla göz doldurdu. Galatasaray Yönetimi'nin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ali Akman için görüşmeler yaptığı ve Bursaspor'u ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
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