Trabzon yerel basınında, "Her yol ona çıkıyor" başlıklı haberde Futbol Federasyonu içinde paralel bir yapı olduğuna dair iddialar ortaya atılmış, Trabzon Barosu ise savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Trabzonspor yönetimi TFF'ye resmi bir yazı ile başvurdu ve 3 soru sordu:
FEDERASYONDA BİR YAPILANMA MI VAR?
Trabzonspor Kulübü TFF'ye yaptığı başvuruda Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm kurularında farklı kulüp başkanlarının etkisinin olduğu ve hakem atamaları başta olmak üzere alınan kararlarda, bu kulüp başkanlarının etkisinin olup olmadığının araştırılmasını talep etti.
HAKEMLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Trabzonspor'un yaptığı başvurunun dikkat çekici maddelerinden biri de 40'ın üzerinde hakemin maç yönetme hakkının olduğu Süper Lig'de neden sürekli aynı hakemlerin bazı takımlara verildiği. Başvuruda hangi hakemlerin hangi maçlarda daha çok görevlendirildiğine yer verildi.
KURULLARIN BAŞKANLAR İLE TİCARİ İLİŞKİSİ VAR MI?
Başvuruda MHK, Tahkim, Disiplin, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu gibi konumlarda görev yapan kişilerin kulüp başkanları ile ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığının araştırılması da yer alıyor. TFF'nin bugünkü toplantıda, yapılan başvuruyu da gündeme alacağı öğrenildi.
Trabzonspor yönetimi TFF'ye resmi bir yazı ile başvurdu ve 3 soru sordu:
FEDERASYONDA BİR YAPILANMA MI VAR?
Trabzonspor Kulübü TFF'ye yaptığı başvuruda Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm kurularında farklı kulüp başkanlarının etkisinin olduğu ve hakem atamaları başta olmak üzere alınan kararlarda, bu kulüp başkanlarının etkisinin olup olmadığının araştırılmasını talep etti.
HAKEMLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Trabzonspor'un yaptığı başvurunun dikkat çekici maddelerinden biri de 40'ın üzerinde hakemin maç yönetme hakkının olduğu Süper Lig'de neden sürekli aynı hakemlerin bazı takımlara verildiği. Başvuruda hangi hakemlerin hangi maçlarda daha çok görevlendirildiğine yer verildi.
KURULLARIN BAŞKANLAR İLE TİCARİ İLİŞKİSİ VAR MI?
Başvuruda MHK, Tahkim, Disiplin, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu gibi konumlarda görev yapan kişilerin kulüp başkanları ile ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığının araştırılması da yer alıyor. TFF'nin bugünkü toplantıda, yapılan başvuruyu da gündeme alacağı öğrenildi.