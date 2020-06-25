Abdülkadir Bitigen’in Ankaragücü maçına da atanması bardağı taşırdı: Başka hakem mi kalmadı!





ÇOK BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Maçın hemen başında, açık şekilde topa dokunmasına rağmen Abdülkadir Parmak'ı oyundan atan Bitigen'e şampiyonluk yolundaki kritik A.Gücü maçında da görev verilmesi büyük tepki çekti.



CEZA YERİNE ÖDÜL MÜ VERİLDİ?

Trabzon yönetimi, "Bitigen cezalandırılacağına 'ödül' verilerek yine bizim maça atandı. Soruyoruz; ülkede başka hakem mi yok? Yeni bir hakem skandalı istemiyoruz" diye isyan etti.



ABDÜLKADİR BİTİGEN'İN ANKARAGÜCÜ MAÇINA DA ATANMASI BARDAĞI TAŞIRDI

Alanya maçında VAR hakemi olan ve Trabzonspor'un tepkisini çeken Bitigen'in A.Gücü maçına da atanması bardağı taşırdı.