Abdülkadir Bitigen’in Ankaragücü maçına da atanması bardağı taşırdı: Başka hakem mi kalmadı!

Son saniye golüyle Trabzonspor'un liderliği bıraktığı Alanya maçında Abdülkadir Ömür'e yapılan kırmızı kartlık faul es geçilirken, Hosseini daha basit bir faulle oyundan atılmıştı. VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in Ankaragücü maçına da atanması Bordo-Mavililer'i çileden çıkardı.
HER MAÇINDA AYNI SKANDAL
Karşılaşmanın orta hakemi Atilla Karaoğlan'ı VAR odasından uyarmayarak Trabzonspor'un canını yakan Abdülkadir Bitigen, ilk yarıda oynanan Alanyaspor maçına da damgasını vurmuştu.
ÇOK BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Maçın hemen başında, açık şekilde topa dokunmasına rağmen Abdülkadir Parmak'ı oyundan atan Bitigen'e şampiyonluk yolundaki kritik A.Gücü maçında da görev verilmesi büyük tepki çekti.
CEZA YERİNE ÖDÜL MÜ VERİLDİ?
Trabzon yönetimi, "Bitigen cezalandırılacağına 'ödül' verilerek yine bizim maça atandı. Soruyoruz; ülkede başka hakem mi yok? Yeni bir hakem skandalı istemiyoruz" diye isyan etti.
ABDÜLKADİR BİTİGEN'İN ANKARAGÜCÜ MAÇINA DA ATANMASI BARDAĞI TAŞIRDI
Alanya maçında VAR hakemi olan ve Trabzonspor'un tepkisini çeken Bitigen'in A.Gücü maçına da atanması bardağı taşırdı.
BİTİGEN BUNU GÖREMEDİ!
Maçın ilk yarısında, son adam olan Abdülkadir Ömür'e yapılan bu kırmızı kartlık faulü VAR hakemi Abdülkadir Bitigen es geçti.
TOPA VURDU AMA KIRMIZI KART VERDİ
İlk yarıda oynanan Trabzonspor- Alanyaspor maçını yöneten Abdülkadir Bitigen, Abdülkadir Parmak'a topa dokunmasına rağmen kırmızı kart vermişti.