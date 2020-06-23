



Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 90+5'te yedikleri golle 2-2 biten Alanyaspor maçının ardından şampiyonluk yarışını bırakmayacaklarının mesajını verdi. İşte Çimşir'in açıklamaları: "2 kere öne geçtik son bölümde ne olursa olsun skoru korumayı bilmeliydik"



SADECE İKİ PUAN KAYBETTİK

"eğer bir sorumlu varsa bu benim. Alanya'da iki puan kaybettik diye yarışı bırakmayacağız. Camiayla son düdüğe kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız"