G.Antep maçında sakatlanan Falcao'nun arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Falcao'nun Başakşehir önünde oynamasının zor olduğu öğrenildi.
STOPER TAYLAN'A TERİM'DEN TEBRİK
Ahmet Çalık'ın atılması sonrası stoper oynayan Taylan alkış topladı. Fatih Terim'in genç yıldızı tebrik ettiği öğrenildi.
SON BÖLÜMDE YIKILIYOR
G.Saray yediği gollerin yüzde 40'ını maçların son 15 dakikasında kalesinde gördü. Cimbom bu alanda ligin lideri.
FENER'DEN SONRA FRENE BASTI
Onyekuru 3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinin kahramanı olduktan sonra durdu!. Nijeryalı yıldız 5 maçtır gol atamıyor.
STOPER TAYLAN'A TERİM'DEN TEBRİK
Ahmet Çalık'ın atılması sonrası stoper oynayan Taylan alkış topladı. Fatih Terim'in genç yıldızı tebrik ettiği öğrenildi.
SON BÖLÜMDE YIKILIYOR
G.Saray yediği gollerin yüzde 40'ını maçların son 15 dakikasında kalesinde gördü. Cimbom bu alanda ligin lideri.
FENER'DEN SONRA FRENE BASTI
Onyekuru 3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinin kahramanı olduktan sonra durdu!. Nijeryalı yıldız 5 maçtır gol atamıyor.