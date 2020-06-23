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    • Spor
    • 23.06.2020 Gazete
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    'nun maçında oynaması zor

    maçında sakatlanan 'nun arka adalesinde zorlanma tespit edildi. 'nun önünde oynamasının zor olduğu öğrenildi.

    Başakşehir maçına zor
    G.Antep maçında sakatlanan 'nun arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Falcao'nun önünde oynamasının zor olduğu öğrenildi.

    STOPER TAYLAN'A TERİM'DEN TEBRİK
    Ahmet Çalık'ın atılması sonrası stoper oynayan Taylan alkış topladı. 'in genç yıldızı tebrik ettiği öğrenildi.

    SON BÖLÜMDE YIKILIYOR
    G.Saray yediği gollerin yüzde 40'ını maçların son 15 dakikasında kalesinde gördü. Cimbom bu alanda ligin lideri.

    FENER'DEN SONRA FRENE BASTI
    Onyekuru 3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinin kahramanı olduktan sonra durdu!. Nijeryalı yıldız 5 maçtır gol atamıyor.
    Haberler Spor Falcao'nun Başakşehir maçında oynaması zor
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