Aslan'a son saniye şoku!.. Geçen hafta Rize'ye 2-0 yenilen Galatasaray dün de Gaziantep'le evinde 3-3 berabere kalarak şampiyonluk şansını çok zora soktu. Cimbom lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. 17'de Djilobodji'nin golüyle konuk ekip öne geçti.
ASLAN BİR ANDA ÖNE GEÇTİ
36'da Falcao skora denge getirdi: 1-1. 4 dakika sonra Belhanda, Galatasaray'ı öne geçirdi: 2-1. 56'da Ahmet Çalık gole giden Kenan'ı düşürünce kırmızı gördü ve Aslan 10 kişi kaldı.
TWUMASİ SÜPER VURDU
66'da Saracchi soldan çok iyi çıkardı, Feghouli şık vurdu: 3-1. 79'da Twumasi mükemmel bir golle farkı bire indirdi: 3-2. 90'da kaleci Okan Kocuk çok kritik bir kurtarış yaptı.
VAR UYARDI, GOL İPTAL OLDU
90+4'te Kayode'nin golü VAR uyarısı sonrası iptal edilince edildi. Ancak son saniyede Gaziantep penaltı kazandı. Maxim skoru 3-3 yaptı. Galatasaray hayati iki puan bıraktı.
ARTIK İŞİ ÇOK ZOR
Rize yenilgisinin ardından Gaziantep'le de berabere kalan Galatasaray zirvenin 8 puan gerisine düştü. Aslan şampiyonluk şansını çok zora soktu.
ASLAN BİR ANDA ÖNE GEÇTİ
36'da Falcao skora denge getirdi: 1-1. 4 dakika sonra Belhanda, Galatasaray'ı öne geçirdi: 2-1. 56'da Ahmet Çalık gole giden Kenan'ı düşürünce kırmızı gördü ve Aslan 10 kişi kaldı.
TWUMASİ SÜPER VURDU
66'da Saracchi soldan çok iyi çıkardı, Feghouli şık vurdu: 3-1. 79'da Twumasi mükemmel bir golle farkı bire indirdi: 3-2. 90'da kaleci Okan Kocuk çok kritik bir kurtarış yaptı.
VAR UYARDI, GOL İPTAL OLDU
90+4'te Kayode'nin golü VAR uyarısı sonrası iptal edilince edildi. Ancak son saniyede Gaziantep penaltı kazandı. Maxim skoru 3-3 yaptı. Galatasaray hayati iki puan bıraktı.
ARTIK İŞİ ÇOK ZOR
Rize yenilgisinin ardından Gaziantep'le de berabere kalan Galatasaray zirvenin 8 puan gerisine düştü. Aslan şampiyonluk şansını çok zora soktu.