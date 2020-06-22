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    • Spor
    • 22.06.2020 Gazete
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    olaylı maç sonrası ’in 8 puan gerisine düştü

    son saniyede yediği penaltı golüyle Gaziantep ile evinde 3-3 berabere kaldı. Djilobodji'nin golüne Falcao, Belhanda ve Feghouli ile yanıt veren Cimbom, Ahmet'in atılmasıyla 10 kişi kaldı... 79'da Twumasi ile farkı 1'e indiren Antep, 90+15. dakikada Maxim'in penaltı golüyle TT Stadı'nda 1 puanı aldı.

    90+15’te yıkım
    Aslan'a son saniye şoku!.. Geçen hafta Rize'ye 2-0 yenilen Galatasaray dün de Gaziantep'le evinde 3-3 berabere kalarak şampiyonluk şansını çok zora soktu. Cimbom lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. 17'de Djilobodji'nin golüyle konuk ekip öne geçti.

    ASLAN BİR ANDA ÖNE GEÇTİ
    36'da Falcao skora denge getirdi: 1-1. 4 dakika sonra Belhanda, Galatasaray öne geçirdi: 2-1. 56'da Ahmet Çalık gole giden Kenan'ı düşürünce kırmızı gördü ve Aslan 10 kişi kaldı.

    TWUMASİ SÜPER VURDU
    66'da Saracchi soldan çok iyi çıkardı, Feghouli şık vurdu: 3-1. 79'da Twumasi mükemmel bir golle farkı bire indirdi: 3-2. 90'da kaleci Okan Kocuk çok kritik bir kurtarış yaptı.

    VAR UYARDI, GOL İPTAL OLDU
    90+4'te Kayode'nin golü VAR uyarısı sonrası iptal edilince edildi. Ancak son saniyede Gaziantep penaltı kazandı. Maxim skoru 3-3 yaptı. Galatasaray hayati iki puan bıraktı.


    ARTIK İŞİ ÇOK ZOR
    Rize yenilgisinin ardından Gaziantep'le de berabere kalan zirvenin 8 puan gerisine düştü. Aslan şampiyonluk şansını çok zora soktu.

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