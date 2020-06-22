haftasındasahasındaile 3-3 berabera kalarakşampiyonlukyarışında ağır birdarbe giyenteknikpatronumaçın ardındankonuştu. Maçsonunda çok sinirliolan tecrübeli teknikadam maçın hakemineyüklendi.şöyle devam etti: "Belki 15-20 senedir uygulanmayan bir kural bu maçta uygulanıyor. Yener yeniliriz bu ayrı. Ama futbolun dengeleriyle bu kadar oynamayın. Yazıktır, günahtır."teknik direktörlerin kenarda yaptıklarını ben yapsam belki 10 maç ceza alırım. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki, virüsü bedenlerde değil, zihinlerde arayacak bir buluş bekliyorum. Geçen sene iki namuslu adama düdük astıranlar nerede? Artık bazı şeylere dur demenin zamanı geldi! Bu iş deklarasyon yayınlamayla, kulübün sitesinden kınamayla olmuyor."