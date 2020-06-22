Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabera kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe giyen Galatasasaray'ın teknik patronu Fatih Terim maçın ardından konuştu. Maç sonunda çok sinirli olan tecrübeli teknik adam maçın hakemine yüklendi.
UYGULANMAYAN KURAL HATIRLANDI
Terim şöyle devam etti: "Belki 15-20 senedir uygulanmayan bir kural bu maçta uygulanıyor. Yener yeniliriz bu ayrı. Ama futbolun dengeleriyle bu kadar oynamayın. Yazıktır, günahtır."
BEN YAPSAM 10 MAÇ CEZA ALIRIM
"Başka teknik direktörlerin kenarda yaptıklarını ben yapsam belki 10 maç ceza alırım. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki, virüsü bedenlerde değil, zihinlerde arayacak bir buluş bekliyorum. Geçen sene iki namuslu adama düdük astıranlar nerede? Artık bazı şeylere dur demenin zamanı geldi! Bu iş deklarasyon yayınlamayla, kulübün sitesinden kınamayla olmuyor."
UYGULANMAYAN KURAL HATIRLANDI
Terim şöyle devam etti: "Belki 15-20 senedir uygulanmayan bir kural bu maçta uygulanıyor. Yener yeniliriz bu ayrı. Ama futbolun dengeleriyle bu kadar oynamayın. Yazıktır, günahtır."
BEN YAPSAM 10 MAÇ CEZA ALIRIM
"Başka teknik direktörlerin kenarda yaptıklarını ben yapsam belki 10 maç ceza alırım. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki, virüsü bedenlerde değil, zihinlerde arayacak bir buluş bekliyorum. Geçen sene iki namuslu adama düdük astıranlar nerede? Artık bazı şeylere dur demenin zamanı geldi! Bu iş deklarasyon yayınlamayla, kulübün sitesinden kınamayla olmuyor."