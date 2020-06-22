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    • Spor
    • 22.06.2020 Gazete
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    'ndan Galatasaray- maçı sonrası flaş açıklamalar: Kurallar başkanlara göre

    G.Saray'ın FK ile oynadığı maça hakem kararları damga vurdu. G.Saray taraftarının ofsayt beklediği G.Antep'in ikinci golü için A Spor yorumcusu , “Başakşehir maçında A.Gücü’nün golüne ofsayt veriyorsun. Antep’in G.Saray’a attığı golü ise sayıyorsun." diye konuştu.


    G.Saray'ın FK ile oynadığı maça hakem kararları damga vurdu. G.Saray taraftarının ofsayt beklediği G.Antep'in ikinci golü için A Spor yorumcusu , "Bu golün kopyasını Ankaragücü bu hafta Başakşehir'e attı ama ofsayt verildi. Onu saymıyorsan bunu da saymayacaksın. Kurallar başkanlara göre mi belirleniyor. Bu VAR nasıl bir VAR" ifadelerini kullandı. Toroğlu, "Türk futbolundaki asıl sorun kuralların standardının olmamasıdır" diye konuştu.

    HAKEMDEN 3 KRİTİK KARAR!
    Alper Ulusoy, Gaziantep FK maçındaki 3 kararı ile tartışma yarattı. Konuk ekibin 2. golünde G.Saray cephesi Kenan'ın ofsaytta olduğunu savunsa da hakem aynı görüşte değildi. G.Antep'in duraklamalarda Kayode ile attığı ve VAR'la iptal olan golü için de isyan bayrağını açan G.Saraylılar, Okan'ın topu 6 saniyeden fazla elinden tuttuğu gerekçesiyle endirekt serbest vuruş çalınmasına sert tepki verdi.



    A.GÜCÜ -BAŞAKŞEHİR: GOL İPTAL
    Ankaragücü- Başakşehir maçında Pazdan için ofsayt kararı verip golü iptal etti.




    G.SARAY-GAZİANTEP: GOL GEÇERLİ
    G.Saray-Gaziantep maçında Kenan'ın pozisyonu için ofsayt kararı çıkmadı. Gol geçerli sayıldı.

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