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    • 21.06.2020 21:02
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 28. haftasında sahasında FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - Gaziantep | CANLI

    'in 28. haftasında sahasında FK'yı konuk ediyor.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor. beIN Sports'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - Gaziantep | CANLI

    İLK 11'LER
    Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

    Gaziantep FK: Günay, Erdem, Tosca, Djilobodji, Kana-Biyik, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode.

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