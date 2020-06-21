Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor. beIN Sports'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Galatasaray - Gaziantep | CANLI
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao.
Gaziantep FK: Günay, Erdem, Tosca, Djilobodji, Kana-Biyik, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode.