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    • Spor
    • 20.06.2020 Gazete
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    'ta heyecanı! Kamerunlu yıldız bir kez daha gündemde...

    Kamerunlu yıldız ’ın Porto’dan ayrılacağını duyuran A Bola, “, Rennes veya St. ’den birisine gidecek” ifadesini kullandı.




    Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni sezon planlamasını yapmakta zorlanan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar heyecanı yaşanıyor. Portekiz'in önde gelen yayın organlarından A Bola, Kamerunlu yıldızın kesin olarak Porto'dan ayrılma kararı aldığını ve Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı.

    YA TÜRKİYE YA FRANSA
    Haberde Aboubakar'ın adresinin Türkiye veya Fransa olacağı belirtilirken, "Beşiktaş, Rennes ve St. Etienne'den teklifler var. Aboubakar sürekli oynayacağı bir takımı istiyor" denildi.



    FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR
    Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir türlü eski formunu yakalayamayan Kamerunlu futbolcunun yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymek için ekonomik olarak fedakarlık yapacağı belirtiliyor.



    BONSERVİS SORUN OLABİLİR
    Ancak Porto'nun isteyeceği bonservis bedelinin sorun yaratabileceği de ifade ediliyor. Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Portekiz kulübüyle pazarlık masasına oturması bekleniyor.
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