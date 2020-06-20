Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni sezon planlamasını yapmakta zorlanan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar heyecanı yaşanıyor. Portekiz'in önde gelen yayın organlarından A Bola, Kamerunlu yıldızın kesin olarak Porto'dan ayrılma kararı aldığını ve Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı.
YA TÜRKİYE YA FRANSA
Haberde Aboubakar'ın adresinin Türkiye veya Fransa olacağı belirtilirken, "Beşiktaş, Rennes ve St. Etienne'den teklifler var. Aboubakar sürekli oynayacağı bir takımı istiyor" denildi.
FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir türlü eski formunu yakalayamayan Kamerunlu futbolcunun yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymek için ekonomik olarak fedakarlık yapacağı belirtiliyor.
BONSERVİS SORUN OLABİLİR
Ancak Porto'nun isteyeceği bonservis bedelinin sorun yaratabileceği de ifade ediliyor. Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Portekiz kulübüyle pazarlık masasına oturması bekleniyor.