





Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni sezon planlamasını yapmakta zorlanan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar heyecanı yaşanıyor. Portekiz'in önde gelen yayın organlarından A Bola, Kamerunlu yıldızın kesin olarak Porto'dan ayrılma kararı aldığını ve Beşiktaş'a gidebileceğini yazdı.



YA TÜRKİYE YA FRANSA

Haberde Aboubakar'ın adresinin Türkiye veya Fransa olacağı belirtilirken, "Beşiktaş, Rennes ve St. Etienne'den teklifler var. Aboubakar sürekli oynayacağı bir takımı istiyor" denildi.