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    • Spor
    • 19.06.2020 Gazete
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    , Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Medipol , 'de 28. haftanın açılış maçında bugün 'ne konuk olacak. 'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek. Başakşehir'de, Ankaragücü maçı öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

    Başakşehir, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor
    Medipol , 'de 28. haftanın açılış maçında bugün 'ne konuk olacak. 'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek. Başakşehir'de, Ankaragücü maçı öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

    1. LİG'DE HEYECAN YENİDEN START ALIYOR
    TFF 1. Lig'de salgın sonrası ara verilen 2019-2020 sezonu 3 ay aradan sonra bugün yeniden başlıyor. TFF 1. Lig'de bugün Giresun-Adana ve İstanbul-Hatay maçları oynanacak. İki maç da 20.00'de başlayacak.

    SCHWECHLEN SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI OLARAK FESHETTİ
    Göztepe, Leo Schwechlen'in Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki ödemelerinin yapılmadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

    Haberler Spor Başakşehir, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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