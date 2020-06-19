Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında bugün MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Başakşehir'de, Ankaragücü maçı öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.
TFF 1. LİG'DE HEYECAN YENİDEN START ALIYOR
TFF 1. Lig'de salgın sonrası ara verilen 2019-2020 sezonu 3 ay aradan sonra bugün yeniden başlıyor. TFF 1. Lig'de bugün Giresun-Adana ve İstanbul-Hatay maçları oynanacak. İki maç da 20.00'de başlayacak.
SCHWECHLEN SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI OLARAK FESHETTİ
Göztepe, Leo Schwechlen'in Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki ödemelerinin yapılmadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.
TFF 1. LİG'DE HEYECAN YENİDEN START ALIYOR
TFF 1. Lig'de salgın sonrası ara verilen 2019-2020 sezonu 3 ay aradan sonra bugün yeniden başlıyor. TFF 1. Lig'de bugün Giresun-Adana ve İstanbul-Hatay maçları oynanacak. İki maç da 20.00'de başlayacak.
SCHWECHLEN SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI OLARAK FESHETTİ
Göztepe, Leo Schwechlen'in Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki ödemelerinin yapılmadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.