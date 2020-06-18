Şampiyonlar Ligi finali 1 yıl gecikmeyle İstanbul’da oynanacak

dün toplandı... 2020 Şampiyonlar Ligi'ni 8'li Final formatıyla 12-23 Ağustos tarihlerinde Lizbon'da oynanmasına karar verdi. 2021 Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul'da oynanacak. Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 maçları ise 5-6 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi de 8'li Final olarak 10-21 Ağustos'ta Almanya'nın 4 ayrı bölgesinde gerçekleşecek. UEFA ayrıca 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacak EURO 2020'nin daha önce açıklanan 12 ülkede yapılacağını duyurdu. Portekiz'in Porto kentinde yapılması planlanan 2020 UEFA Süper Kupası ise 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarını kazanan takımların karşılaştığı final maçı, 2021'de Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast, 2022'de Finlandiya'nın başkenti Helsinki, 2023'te ise Kazan'da düzenlenecek. 2020-2021 Uluslar Ligi grup maçları 3 Eylül'de başlayacak.Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 maçları 5-6 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi de 8'li Final olarak 10-21 Ağustos'ta Almanya'nın 4 ayrı bölgesinde gerçekleşecek.TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Bakan Kasapoğlu 2021 finalinin İstanbul'a alınmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.