



Kupa maçında yaşananlar Fenerbahçe'de ciddi bir problemi gün gibi ortaya koydu. Görünen o ki takımın patronu kim belli değil. Tahir Karapınar mı, Emre Belözoğlu mu, Volkan Demirel mi yoksa Başkan Ali Koç mu? Tahir Karapınar, "Deniz'in oyundan alınması yanlış karar olabilir" demişti.