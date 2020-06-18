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    • Spor
    • 18.06.2020 Gazete
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    Bu takımın patronu kim! Emre mi, Volkan mı yoksa mı?

    Kupa maçında ’e telefon geldi... Deniz Türüç oyundan çıktı... Kulübe karıştı... maç sonrası “Deniz’i çıkarmak hataydı” açıklaması yaptı... Herkes “Bu takımın patronu kim” diye sormaya başladı...



    Kupa maçında yaşananlar Fenerbahçe'de ciddi bir problemi gün gibi ortaya koydu. Görünen o ki takımın patronu kim belli değil. Tahir Karapınar mı, Emre Belözoğlu mu, Volkan Demirel mi yoksa Başkan Ali Koç mu? Tahir Karapınar, "Deniz'in oyundan alınması yanlış karar olabilir" demişti.



    Talimatı Emre'nin verdiği iddia ediliyor. Bu arada Başkan Ali Koç'un da Volkan Demirel'i sürekli telefonla aradığı iddia ediliyor.



    Başkan Koç devre arasında da tribünden Volkan ile iletişime geçti ve bir takım talimatlar verdi.

    Haberler Spor Bu takımın patronu kim! Emre mi, Volkan mı yoksa Tahir Karapınar mı?
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