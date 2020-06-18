Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.06.2020 19:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2020 19:44
    ABONE OL

    - | İlk 11'ler belli oldu

    Ziraat 'nda yarı final rövanş maçında Fraport TAV ile Aytemiz karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşma Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

    Alanyaspor - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu
    Ziraat yarı final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı ile karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.





    İLK 11'LER BELLİ OLDU



    AYTEMİZ ALANYASPOR

    FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel.




    İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?
    İlk maçı Antalyaspor sahasında 1-0 kaybetmişti. 12. kez kozlarını paylaşacak olan iki takımdan Alanyaspor'un kupa ve lig maçları dahil 5 galibiyeti, Antalyaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor. Aynı kentin iki takımı arasındaki iki maçta 2 kez berabere tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar 1-0'lık skor dezavantajına rağmen Alanyaspor'u yenip finalde Trabzonspor'un rakibi olmak istiyor. Antalyaspor, tam kadro rövanş karşılaşmasına çıkacak.

    Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda 1999-2000 sezonunda finale çıkma başarısını gösterirken, Galatasaray'a 5-3 yenilmişti.
    Haberler Spor Alanyaspor - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri