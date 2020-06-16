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    • Spor
    • 16.06.2020 Gazete
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    Sivas’ın zirve inadı

    Demir Grup , ’yi evinde Yatabare’nin golüyle devirdi. Yiğidolar böylelikle puanını 52’ye çıkardı ve üçüncü sıraya yükselerek şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

    Sivas’ın zirve inadı
    Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Demir Grup sahasında Yukatel spor'u 1-0 mağlup etti. Yiğidolar bu sonuçla puanını 52'ye çıkardı ve 3. sıraya yükselerek zirvedeki rakipleri ve 'i takibini sürdürerek şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 45'te Yatabare kaydetti. Denizlispor'da 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip ise Sivasspor deplasmanından eli boş dönerek 31 puanda kaldı.
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