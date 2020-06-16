Sivas’ın zirve inadı

Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Yiğidolar bu sonuçla puanını 52'ye çıkardı ve 3. sıraya yükselerek zirvedeki rakipleri Trabzonspor ve Başakşehir'i takibini sürdürerek şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 45'te Yatabare kaydetti. Denizlispor'da 44. dakikada Zeki Yavru kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip ise Sivasspor deplasmanından eli boş dönerek 31 puanda kaldı.