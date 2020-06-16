Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    'nin tek düşüncesi 'u elemek! "Bizim için sezon finali..."

    Kaptan arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, “Bizim için sezon finali. Var gücümüzle savaşalım” dedi. li futbolcular da Emre'nin açıklamaları sonrası galibiyet yemini etti.

    Sezon finali
    Süper Lig'de istediği konumda olmayan , sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Sarı-Lacivertliler, ile oynayacağı yarı final rövanş maçına odaklandı. Fenerbahçe'nin kaptanı , takım arkadaşlarıyla kritik maç öncesinde toplantı yaptı.

    TARAFTAR İÇİN OYNAYALIM
    Belözoğlu, "Ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Taraftarlarımızı üzdük. Ancak önümüzde önemli bir fırsat var. Trabzonspor'u eleyerek taraftarımıza moral verebiliriz" diye konuştu.



    SIRADAN BİR MAÇ DEĞİL
    F.Bahçe kaptanı Emre Belözoğlu arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Trabzonspor maçı bizim için sezon finali. Bunun farkında olalım, var gücümüzle savaşalım" ifadelerini kullandı.

    FARKLI BİR TAKIM GÖRECEKLER
    Sarı-lacivertli futbolcular, Belözoğlu'nun açıklamaları sonrası galibiyet yemini etti. Futbolcuların, "Sahada farklı bir F.Bahçe göreceklerinden emin olsunlar" dedikleri öğrenildi.



    KAYSERİSPOR MAÇI İLE MORAL DEPOLADI
    Fenerbahçe salgından sonra Kayserispor mücadelesini kazanarak morallendi. Ortaya konan futbol ve 10 kişi kaldıktan sonra verilen mücadele teknik heyeti de mutlu etti. F.Bahçe kupada adını finale yazdırmak istiyor.

    Haberler Spor Fenerbahçe'nin tek düşüncesi Trabzonspor'u elemek! "Bizim için sezon finali..."
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri