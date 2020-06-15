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    • Spor
    • 15.06.2020 Gazete
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    , spor'a yenilip ağır darbe aldı

    15. dakikada sakatlanan Muslera'nın kaval kemiği iki yerden kırıldı... Bu pozisyon sonrası moral olarak yıkılan 40'ta Skoda'nın golüne engel olamadı. 54. dakikada 'un golüyle farkı ikiye çıkardı. 2. yarı oyuna giren Andone 72'de dizinden sakatlandı... Skoru çeviremeyen Galatasaray zirvenin 6 puan gerisinde kaldı.

    Kabus
    Aslan komada!.. Sarı-Kırmızılılar, Rize deplasmanında 2-0 kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Muslera ve Andone'nin ciddi sakatlıkları da deprem etkisi yarattı. 15. dakikada Skoda ile ikili mücadeleye giren Muslera'nın kaval kemiği iki yerden kırıldı.




    SAVUNMADA BÜYÜK HATA
    40. dakikada spor penaltı kazandı. Skoda'nın şutunu Okan kurtardı, Çek yıldız dönen topu ağlara yolladı: 1-0. 54. dakikada Rize 2. golü attı. Defansın büyük hatasında Tunay golü attı.



    ADEM ÇİFT SARIDAN ATILDI
    55'te Onyekuru vurdu, Tarık mükemmel kurtardı. 2. yarıda oyuna giren Andone 72'de ağır bir sakatlık yaşadı. Uzatmalarda Adem Büyük çift sarı karttan atıldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.

    YILDIZLAR TEL TEL DÖKÜLDÜ
    Cimbom'un çok şeyler beklediği Falcao, Feghouli, Onyekuru ve Lemina gibi yıldızlar tel tel döküldü. Futbolcular fizik olarak çok yetersiz kaldı.


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