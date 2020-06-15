Aslan komada!.. Sarı-Kırmızılılar, Rize deplasmanında 2-0 kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Muslera ve Andone'nin ciddi sakatlıkları da deprem etkisi yarattı. 15. dakikada Skoda ile ikili mücadeleye giren Muslera'nın kaval kemiği iki yerden kırıldı.
SAVUNMADA BÜYÜK HATA
40. dakikada Rizespor penaltı kazandı. Skoda'nın şutunu Okan kurtardı, Çek yıldız dönen topu ağlara yolladı: 1-0. 54. dakikada Rize 2. golü attı. Defansın büyük hatasında Tunay golü attı.
ADEM ÇİFT SARIDAN ATILDI
55'te Onyekuru vurdu, Tarık mükemmel kurtardı. 2. yarıda oyuna giren Andone 72'de ağır bir sakatlık yaşadı. Uzatmalarda Adem Büyük çift sarı karttan atıldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
YILDIZLAR TEL TEL DÖKÜLDÜ
Cimbom'un çok şeyler beklediği Falcao, Feghouli, Onyekuru ve Lemina gibi yıldızlar tel tel döküldü. Futbolcular fizik olarak çok yetersiz kaldı.
SAVUNMADA BÜYÜK HATA
40. dakikada Rizespor penaltı kazandı. Skoda'nın şutunu Okan kurtardı, Çek yıldız dönen topu ağlara yolladı: 1-0. 54. dakikada Rize 2. golü attı. Defansın büyük hatasında Tunay golü attı.
ADEM ÇİFT SARIDAN ATILDI
55'te Onyekuru vurdu, Tarık mükemmel kurtardı. 2. yarıda oyuna giren Andone 72'de ağır bir sakatlık yaşadı. Uzatmalarda Adem Büyük çift sarı karttan atıldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
YILDIZLAR TEL TEL DÖKÜLDÜ
Cimbom'un çok şeyler beklediği Falcao, Feghouli, Onyekuru ve Lemina gibi yıldızlar tel tel döküldü. Futbolcular fizik olarak çok yetersiz kaldı.