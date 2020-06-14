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    • Spor
    • 14.06.2020 Gazete
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    evinde 'a 2-0 mağlup oldu

    aradan sonraki ilk maçında ’a Sinan ve Amilton’un golleriyle yenildi. Adem’in golü puana yetmedi. bu skorla şampiyonluk defterini kapattı.

    Hani bırakmayacaktın
    Beşiktaş zirve yarışında havlu attı... Ligde şampiyonluk şansını sürdürebilmek için mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda olan kendi evinde oynadığı maçta Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Maçın 4. dakikasında Boateng'in dar açıdan çektiği şutta top dışarı gitti. 15'te Amilton'un ortasında Sinan Gümüş, 'u 1-0 öne geçirdi. 35'te Podolski'nin pasıyla buluşan Amilton'un vuruşunda top bir kez daha ağlarına gitti: 0-2. Devre bu skorla bitti. 47'de Sinan'ın şutunda top üst direkten döndü. 53'te Gökhan'ın vuruşunu Veysel uzaklaştırdı. 68'de Ljajic farkı bire indirdi: 1-2. 84'te Vida'nın şutunu Boffin kurtardı. Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

    YALÇIN'LA 2'NCİ YENİLGİ
    Beşiktaş yönetiminde bu sezon 2. yenilgiyi aldı. Daha önce Yalçın'ın idaresindeki maçta Başakşehir'e yenilen Kartal dün de Antalyaspor'a yenildi. Konuk ekibin kalecisi Boffin özellikle 2. yarı kritik kurtarışlar yaptı.

    KARTAL SEZONU ERKEN KAPADI
    Kartal Antalya önünde maç boyunca bekleneni veremedi. Beşiktaş aldığı yenilgiyle şampiyonluk şansını artık mucizelere bıraktı. Beşiktaş Antalyaspor önünde aldığı yenilgiyle bu sezon evinde 3. kez puansız ayrıldı.

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