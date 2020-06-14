Beşiktaş zirve yarışında havlu attı... Ligde şampiyonluk şansını sürdürebilmek için mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda olan Kartal kendi evinde oynadığı maçta Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Maçın 4. dakikasında Boateng'in dar açıdan çektiği şutta top dışarı gitti. 15'te Amilton'un ortasında Sinan Gümüş, Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 35'te Podolski'nin pasıyla buluşan Amilton'un vuruşunda top bir kez daha Beşiktaş ağlarına gitti: 0-2. Devre bu skorla bitti. 47'de Sinan'ın şutunda top üst direkten döndü. 53'te Gökhan'ın vuruşunu Veysel uzaklaştırdı. 68'de Ljajic farkı bire indirdi: 1-2. 84'te Vida'nın şutunu Boffin kurtardı. Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
YALÇIN'LA 2'NCİ YENİLGİ
Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon 2. yenilgiyi aldı. Daha önce Yalçın'ın idaresindeki maçta Başakşehir'e yenilen Kartal dün de Antalyaspor'a yenildi. Konuk ekibin kalecisi Boffin özellikle 2. yarı kritik kurtarışlar yaptı.
KARTAL SEZONU ERKEN KAPADI
Kartal Antalya önünde maç boyunca bekleneni veremedi. Beşiktaş aldığı yenilgiyle şampiyonluk şansını artık mucizelere bıraktı. Beşiktaş Antalyaspor önünde aldığı yenilgiyle bu sezon evinde 3. kez puansız ayrıldı.
YALÇIN'LA 2'NCİ YENİLGİ
Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon 2. yenilgiyi aldı. Daha önce Yalçın'ın idaresindeki maçta Başakşehir'e yenilen Kartal dün de Antalyaspor'a yenildi. Konuk ekibin kalecisi Boffin özellikle 2. yarı kritik kurtarışlar yaptı.
KARTAL SEZONU ERKEN KAPADI
Kartal Antalya önünde maç boyunca bekleneni veremedi. Beşiktaş aldığı yenilgiyle şampiyonluk şansını artık mucizelere bıraktı. Beşiktaş Antalyaspor önünde aldığı yenilgiyle bu sezon evinde 3. kez puansız ayrıldı.