Cimbom yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlayan Süper Lig'de ilk sınavını bugün verecek. Zorlu Rizespor deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Futbolcularıyla görüşen Fatih Terim kalan 8 maçın da kazanılmasını istedi.
FLORYA'DA TOPLANTI YAPTI
Dün Florya'da toplantı yapan teknik adam, "8 maçta 24 puan alalım, kimsenin ne yaptığına bakmadan 23. şampiyonluğa ulaşalım" ifadesini kullandı.
10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Pandemi öncesinde müthiş bir form grafiği yakalayan Galatasaray son 10 maçta yenilmemiş ve 8 galibiyet almıştı. Cimbom'un hedefi aynı performansı kalan 8 karşılaşmada da sürdürmek.
TEMMUZLAR BİZİMDİR!"
ASLAN 8'de 8 yaparsa 74 puana ulaşacak ve rakiplerinin aldığı skorlarla ilgilenmeden hedefe varacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yeni sloganı "Temmuzlar bizimdir" olarak belirledi.
G.SARAY Ç.RİZESPOR KARŞISINDA
Cimbom aradan sonraki ilk karşılaşmasında ligde kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi hakemYaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray'da Sekida ve Jimmy Durmaz bugün yok.
SON KARAR AHMET ÇALIK
G.Saray'da Marcao'nun sakatlığı nedeniyle olmayacağı Ç. Rizespor maçında Fatih Terim'in, stoperde kimi oynatacağı merak konusuydu. Terim'in Ahmet Çalık'ta karar kıldığı öğrenildi.
GÖZÜNE GİRDİ
İdmanlarda Ahmet Çalık'ın performansından çok memnun olan tecrübeli hocanın bu nedenle Ahmet'e şans tanıyacağı ortaya çıktı. Terim 26 yaşındaki oyuncuyu maça özel olarak motive etti.
FLORYA'DA TOPLANTI YAPTI
Dün Florya'da toplantı yapan teknik adam, "8 maçta 24 puan alalım, kimsenin ne yaptığına bakmadan 23. şampiyonluğa ulaşalım" ifadesini kullandı.
10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Pandemi öncesinde müthiş bir form grafiği yakalayan Galatasaray son 10 maçta yenilmemiş ve 8 galibiyet almıştı. Cimbom'un hedefi aynı performansı kalan 8 karşılaşmada da sürdürmek.
TEMMUZLAR BİZİMDİR!"
ASLAN 8'de 8 yaparsa 74 puana ulaşacak ve rakiplerinin aldığı skorlarla ilgilenmeden hedefe varacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yeni sloganı "Temmuzlar bizimdir" olarak belirledi.
G.SARAY Ç.RİZESPOR KARŞISINDA
Cimbom aradan sonraki ilk karşılaşmasında ligde kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi hakemYaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray'da Sekida ve Jimmy Durmaz bugün yok.
SON KARAR AHMET ÇALIK
G.Saray'da Marcao'nun sakatlığı nedeniyle olmayacağı Ç. Rizespor maçında Fatih Terim'in, stoperde kimi oynatacağı merak konusuydu. Terim'in Ahmet Çalık'ta karar kıldığı öğrenildi.
GÖZÜNE GİRDİ
İdmanlarda Ahmet Çalık'ın performansından çok memnun olan tecrübeli hocanın bu nedenle Ahmet'e şans tanıyacağı ortaya çıktı. Terim 26 yaşındaki oyuncuyu maça özel olarak motive etti.