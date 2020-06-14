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    • Spor
    • 14.06.2020 Gazete
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    Cimbom hedefe kilitlendi: Bugün Rize deplasmanına çıkacak 8’de 8 istiyor

    Pandemi öncesi müthiş bir form yakalayan Aslan şampiyonluğa kilitlendi. Terim futbolcularına, “8 maçta 24 puan alalım, kimseye bakmadan hedefe ulaşalım” dedi.

    Hedef 23 Parola 24
    Cimbom yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlayan 'de ilk sınavını bugün verecek. Zorlu Rizespor deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Futbolcularıyla görüşen kalan 8 maçın da kazanılmasını istedi.



    FLORYA'DA TOPLANTI YAPTI
    Dün Florya'da toplantı yapan teknik adam, "8 maçta 24 puan alalım, kimsenin ne yaptığına bakmadan 23. şampiyonluğa ulaşalım" ifadesini kullandı.

    10 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Pandemi öncesinde müthiş bir form grafiği yakalayan son 10 maçta yenilmemiş ve 8 galibiyet almıştı. Cimbom'un hedefi aynı performansı kalan 8 karşılaşmada da sürdürmek.

    TEMMUZLAR BİZİMDİR!"
    ASLAN 8'de 8 yaparsa 74 puana ulaşacak ve rakiplerinin aldığı skorlarla ilgilenmeden hedefe varacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yeni sloganı "Temmuzlar bizimdir" olarak belirledi.



    G.SARAY Ç.RİZESPOR KARŞISINDA
    Cimbom aradan sonraki ilk karşılaşmasında ligde kalma savaşı veren 'un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi hakemYaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray'da Sekida ve Jimmy Durmaz bugün yok.

    SON KARAR AHMET ÇALIK
    G.Saray'da Marcao'nun sakatlığı nedeniyle olmayacağı Ç. Rizespor maçında Fatih Terim'in, stoperde kimi oynatacağı merak konusuydu. Terim'in Ahmet Çalık'ta karar kıldığı öğrenildi.

    GÖZÜNE GİRDİ
    İdmanlarda Ahmet Çalık'ın performansından çok memnun olan tecrübeli hocanın bu nedenle Ahmet'e şans tanıyacağı ortaya çıktı. Terim 26 yaşındaki oyuncuyu maça özel olarak motive etti.

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