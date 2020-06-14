Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, Cuma günü yeniden start aldı ve futbol hasreti sona erdi. Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan ve yine zirveyi hedefleyen Galatasaray bugün Çaykur Rizespor maçıyla 8 maçlık maratona start verecek.



Mücadele öncesinde Fatih Terim'in öğrencileri 50 puanla 3. sırada yer alırken, Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Karadeniz ekibi 25 puanla 16. sırada.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Mücadele saat 21.00'den itibaren beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.





İLK 11'LER BELLİ OLDU

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Muslera, Ahmet Çalık, Donk, Mariano, Seri, Saracchi, Onyekuru, Feghouli, Lemina, Falcao.Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rizespor (1G 3B), tek yenilgisini geçen sezon aldı. Karadeniz ekibi, Şubat-Kasım 2005'ten bu yana rakibine evinde üst üste iki kez yenilmiyor.

Rizespor ile oynadığı son 29 Süper Lig maçında da rakip fileleri havalandıran Galatasaray (maç başına 2.5), en son Mayıs 1987'deki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı (0-2).

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlarla oynadığı son altı iç saha maçını kaybeden Rizespor, bu altı karşılaşmada kalesinde toplam 19 gol gördü.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sekizini kazanan Galatasaray, iki puan kaybını da son iki karşılaşmada yaşadı (2B).

Bu sezon Süper Lig'de rakipleri kendi kalesine en fazla gol atan iki takımdan biri Galatasaray (4; Trabzonspor ile birlikte).

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında en az gol atan iki takımdan biri Rizespor (2; Göztepe ile birlikte). Galatasaray'ın ise yediği gollerin en büyük bölümü bu dakika aralığında geldi (%40; 8/20).

Rizespor'un iç sahada attığı son beş golün üçünü kaydeden Milan Skoda, seyircisi önünde çıktığı son iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda çıktığı üç maçta birer gol kaydetti.

Galatasaray'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ünal Karaman (1B 3M), o karşılaşmada lig tarihinde Fatih Terim'i en farklı yenen yerli teknik direktör olmuştu (Trabzonspor 4-0 Galatasaray).

Teknik direktörlük kariyerinde Rizespor deplasmanında çıktığı dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Fatih Terim (2M), bu iki galibiyeti de Galatasaray'ın başında aldı.