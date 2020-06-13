Fırtına kaldığı yerden... Salgın nedeniyle lige verilen ara öncesi lider olan Trabzonspor 87 günlük aradan sonra çıktığı Göztepe deplasmanında 3-1 kazandı. Bordo-Mavililer çok önemli bir galibiyet alırken şampiyonluk yarışındaki rakiplerine de sert bir mesaj gönderdi.
TRABZON ÇOK HIZLI BAŞLADI
3. dakikada Novak'ın şutunu Beto kornere çeldi. 16'da Pereira sağdan ortaladı, Nwakaeme kafayla golü attı: 0-1. 34'te Ekuban'a yüzde yüzlük pozisyonda Beto geçit vermedi.
GUİLHERME KIRMIZI GÖRDÜ
41'de ikinci sarı kartını gören Guilherme oyundan atıldı ve Trabzon 10 kişi kaldı. 52'de Sörloth yerde kaldı, Bordo-Mavililer penaltı kazandı. Caleb Ekuban skoru 2-0 yaptı.
BERKAN ÇOK ÇABALADI AMA...
56'da bu kez Göztepe penaltı kazandı. Alparslan farkı bire indirdi: 1-2. 84'te Beto ve Abdülkadir çarpıştı. Berkan kaleye giren topu engellemeye çalıştı. Ancak skor 3-1 oldu.
10 KİŞİ KALMAK BİLE YILDIRMADI
Uzatmalar ile beraber yaklaşık 53 dakika 10 kişi oynayan Trabzon 3 puanı 3 golle aldı.
TRABZON ÇOK HIZLI BAŞLADI
3. dakikada Novak'ın şutunu Beto kornere çeldi. 16'da Pereira sağdan ortaladı, Nwakaeme kafayla golü attı: 0-1. 34'te Ekuban'a yüzde yüzlük pozisyonda Beto geçit vermedi.
GUİLHERME KIRMIZI GÖRDÜ
41'de ikinci sarı kartını gören Guilherme oyundan atıldı ve Trabzon 10 kişi kaldı. 52'de Sörloth yerde kaldı, Bordo-Mavililer penaltı kazandı. Caleb Ekuban skoru 2-0 yaptı.
BERKAN ÇOK ÇABALADI AMA...
56'da bu kez Göztepe penaltı kazandı. Alparslan farkı bire indirdi: 1-2. 84'te Beto ve Abdülkadir çarpıştı. Berkan kaleye giren topu engellemeye çalıştı. Ancak skor 3-1 oldu.
10 KİŞİ KALMAK BİLE YILDIRMADI
Uzatmalar ile beraber yaklaşık 53 dakika 10 kişi oynayan Trabzon 3 puanı 3 golle aldı.