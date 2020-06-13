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    • Spor
    • 13.06.2020 Gazete
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    Vız gelir corona haydi horona! Lider spor 87 gün sonra lige fırtına gibi döndü...

    'yi deplasmanda 3-1 yenen spor'u salgın da durduramadı. 16'da Nwakaeme ile öne geçen Trabzon 41'de Guilherme atılınca 10 kişi kaldı. Ekuban penaltıdan skoru 2-0 yaptı. Göztepe, Alparslan ile (pen.) umutlandı. Ancak Berkan'ın (k.k) golüyle perde kapandı. Trabzon rakiplere mesajı yolladı.

    Vız gelir corona haydi horona!
    Fırtına kaldığı yerden... Salgın nedeniyle lige verilen ara öncesi lider olan Trabzonspor 87 günlük aradan sonra çıktığı Göztepe deplasmanında 3-1 kazandı. Bordo-Mavililer çok önemli bir galibiyet alırken şampiyonluk yarışındaki rakiplerine de sert bir mesaj gönderdi.

    TRABZON ÇOK HIZLI BAŞLADI
    3. dakikada Novak'ın şutunu Beto kornere çeldi. 16'da Pereira sağdan ortaladı, Nwakaeme kafayla golü attı: 0-1. 34'te Ekuban'a yüzde yüzlük pozisyonda Beto geçit vermedi.



    GUİLHERME KIRMIZI GÖRDÜ
    41'de ikinci sarı kartını gören Guilherme oyundan atıldı ve Trabzon 10 kişi kaldı. 52'de Sörloth yerde kaldı, Bordo-Mavililer penaltı kazandı. Caleb Ekuban skoru 2-0 yaptı.

    BERKAN ÇOK ÇABALADI AMA...
    56'da bu kez Göztepe penaltı kazandı. Alparslan farkı bire indirdi: 1-2. 84'te Beto ve Abdülkadir çarpıştı. Berkan kaleye giren topu engellemeye çalıştı. Ancak skor 3-1 oldu.



    10 KİŞİ KALMAK BİLE YILDIRMADI
    Uzatmalar ile beraber yaklaşık 53 dakika 10 kişi oynayan 3 puanı 3 golle aldı.



    Haberler Spor Vız gelir corona haydi horona! Lider Trabzonspor 87 gün sonra lige fırtına gibi döndü...
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