Beşiktaş'ta coronavirüs nedeniyle ertelenen yardım kampanyası dün başlatıldı. Kampanyaya, "Bırakmam Seni" adı verildi. Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarın maddi ve manevi desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Çebi, "Taraftarlarımızın desteğiyle Beşiktaş'ı uçuracağız. Beşiktaş'ın öz değerlerine dönmesi, geleceğini kaybetmemesi için taraftarların kampanyaya desteğini rica ediyorum. Taraftardan başka, camianın kendine ait insanından başka destek olacak kimse yok" dedi.
Taraftara büyük iş düştüğünü de belirten Başkan Çebi, "Beşiktaş'ı uçurmak için bugünü bir milat kabul ediyoruz. Bırakmam Seni Beşiktaş'ım kampanyasıyla Beşiktaş'ın geleceğini inşa edeceğiz" diye konuştu. "Bırakmam Seni" kampanyasına Beşiktaş taraftarı ilk günden önemli bir katılım gösterdi.
1 SMS ATMAK 20 LİRA
Çebi taraftarın yardım için atacağı 1 SMS'nin 20 lira olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın 20 milyona yakın taraftarı olduğunu söyleyen Çebi, "1 SMS, 20 lira. "Bırakmam Seni" diyerek gönderecekler. Bu duygusal bir kampanya. Karşılığı yok" ifadesini kullandı.
ÖZEL MASKELER SATIŞA ÇIKIYOR
Beşiktaş Kulübü ayrıca Siyah-Beyazlı taraftarların kullanması amacıyla özel Beşiktaş maskeleri üretti. Bu maskelerin fiyatı 24.99 TL olacak.
ARKADAŞLARIMDAN ÇOK MEMNUNUM
Çebi yönetimden çok memnun olduğunu söyleyerek, "Onları beni terk eder mi bilemiyorum ama ben terk etmeyeceğim"dedi. Orman'a da mesaj yollayan Çebi, "Beşiktaşlılar, kötü idareyi ve çarçur edilen paraları unutmayacak" diye konuştu.
Çebi, "Taraftarlarımızın desteğiyle Beşiktaş'ı uçuracağız. Beşiktaş'ın öz değerlerine dönmesi, geleceğini kaybetmemesi için taraftarların kampanyaya desteğini rica ediyorum. Taraftardan başka, camianın kendine ait insanından başka destek olacak kimse yok" dedi.
Taraftara büyük iş düştüğünü de belirten Başkan Çebi, "Beşiktaş'ı uçurmak için bugünü bir milat kabul ediyoruz. Bırakmam Seni Beşiktaş'ım kampanyasıyla Beşiktaş'ın geleceğini inşa edeceğiz" diye konuştu. "Bırakmam Seni" kampanyasına Beşiktaş taraftarı ilk günden önemli bir katılım gösterdi.
1 SMS ATMAK 20 LİRA
Çebi taraftarın yardım için atacağı 1 SMS'nin 20 lira olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın 20 milyona yakın taraftarı olduğunu söyleyen Çebi, "1 SMS, 20 lira. "Bırakmam Seni" diyerek gönderecekler. Bu duygusal bir kampanya. Karşılığı yok" ifadesini kullandı.
ÖZEL MASKELER SATIŞA ÇIKIYOR
Beşiktaş Kulübü ayrıca Siyah-Beyazlı taraftarların kullanması amacıyla özel Beşiktaş maskeleri üretti. Bu maskelerin fiyatı 24.99 TL olacak.
ARKADAŞLARIMDAN ÇOK MEMNUNUM
Çebi yönetimden çok memnun olduğunu söyleyerek, "Onları beni terk eder mi bilemiyorum ama ben terk etmeyeceğim"dedi. Orman'a da mesaj yollayan Çebi, "Beşiktaşlılar, kötü idareyi ve çarçur edilen paraları unutmayacak" diye konuştu.