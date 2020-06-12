



Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin geçici olarak teknik direktörlük görevine getirdiği Tahir Karapınar, bugün tarihi bir sınava çıkacak. Daha önce TFF 1. Lig'de Altay'da teknik adamlık yapan, diğer görevlerinde ise yardımcı hocalık ve altyapı koordinatörlüğü unvanı ile yer alan Karapınar, Süper Lig'de teknik direktör olarak ilk maçına bugün Fenerbahçe ile Kayserispor maçında çıkacak. Tüm gözler Karapınar'da olacak.