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    • Spor
    • 12.06.2020 Gazete
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    'de maskeli gala! 87 günlük hasret bitiyor...

    Son 8 haftaya zirvede giren zorlu deplasmanına çıkacak. Zirve iddiası olmayan ise Kayseri'yi ağırlayacak. İki maç da 21.00'de.



    Pandemi kabusu nedeniyle bundan tam 87 gün önce ara verilen Süper Lig yeniden başlıyor. Coronavirüs önlemlerinin gölgesinde, seyircisiz oynanacak ligin perdesini bugün iki maç açacak. Saat 21.00'de Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe- Kayserispor karşılaşmaları yapılacak.



    BÜYÜK MERAKLA BEKLENİYOR
    Son 8 haftaya Başakşehir'in averajla, Galatasaray'ın da 3 puan önünde lider giren Trabzonspor'un zorlu Göztepe deplasmanında vereceği sınav büyük bir merakla bekleniyor.



    SOSA'NIN DURUMU BELİRSİZ
    Bordo-Mavili takımda sakatlığı bulunan Jose Sosa'nın duruma maç saati belli olacak. Günün diğer maçında ise zirve iddiasını kaybeden Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak.



    KARAPINAR TAKIMIN BAŞINDA
    Kanarya'da sakat Kruse ve cezalı Hasan Ali yok… Sakatlığı bulunan Muriç'in durumu ise belirsiz. Kısa süre önce göreve gelen Tahir Karapınar takımın başında sahaya çıkacak.
    Haberler Spor Süper Lig'de maskeli gala! 87 günlük hasret bitiyor...
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