



Pandemi kabusu nedeniyle bundan tam 87 gün önce ara verilen Süper Lig yeniden başlıyor. Coronavirüs önlemlerinin gölgesinde, seyircisiz oynanacak ligin perdesini bugün iki maç açacak. Saat 21.00'de Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe- Kayserispor karşılaşmaları yapılacak.