Pandemi kabusu nedeniyle bundan tam 87 gün önce ara verilen Süper Lig yeniden başlıyor. Coronavirüs önlemlerinin gölgesinde, seyircisiz oynanacak ligin perdesini bugün iki maç açacak. Saat 21.00'de Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe- Kayserispor karşılaşmaları yapılacak.
BÜYÜK MERAKLA BEKLENİYOR
Son 8 haftaya Başakşehir'in averajla, Galatasaray'ın da 3 puan önünde lider giren Trabzonspor'un zorlu Göztepe deplasmanında vereceği sınav büyük bir merakla bekleniyor.
SOSA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Bordo-Mavili takımda sakatlığı bulunan Jose Sosa'nın duruma maç saati belli olacak. Günün diğer maçında ise zirve iddiasını kaybeden Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak.
KARAPINAR TAKIMIN BAŞINDA
Kanarya'da sakat Kruse ve cezalı Hasan Ali yok… Sakatlığı bulunan Muriç'in durumu ise belirsiz. Kısa süre önce göreve gelen Tahir Karapınar takımın başında sahaya çıkacak.