



GÖRÜŞMELER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Listede bu oyununun dışında Rennes'te oynayan Hamari Traore, Tigres'li Luis Rodriguez ve Unam Pumas'lı Alan Mozo da bulunuyor. Bu yıldızlar için görüşmeler aralıksız devam ediyor.



RODRIGUEZ'İN BONSERVİSİ YOK

Luis Rodriguez'e bonservis bedeli ödenmeyecek olması G.Saray için bir avantaj olarak gösteriliyor. Yönetimin 4 futbolcudan birini mutlaka kadroya katmaya kararlı olduğu belirlendi.