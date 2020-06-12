Futbolda yeni normaller! İşte alınacak önlemler...

Süper Lig coronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aylık aranın ardından bugün oynanacak maçlarla start alacak... Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki kritik maçlar öncesinde VAR merkezinin yapılan düzenlemelerle hazır hale getirildiğini açıkladı… VAR Merkezi'nin içinde sosyal mesafe, kişisel hijyen ve maske kuralları da titizlikle uygulanacak.
MAÇ TOPLARINA DOKUNMAK YASAK
Maçlarda en az 15 top kullanılacak. Maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edildikten sonra kapalı bir alanda muhafaza edilecek toplara, 4. hakem tarafından teslim alınıncaya kadar kimse temas etmeyecek... Yedek kulübelerindeki futbolcu ve diğer kişilerin, aralarında 2'şer koltuk boş bırakarak oturmaları zorunlu olacak. Takım ve hakem araçları stada en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapacak.
VAR hakemleri sosyal mesafe kuralına uyacak ve böylece olası bir virüs riskinin de önüne geçilmiş olacak. Süper Lig maçları öncesi TFF tesislerindeki VAR Merkezi, coronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden düzenlendi.
İŞTE ALINACAK ÖNLEMLER
Stadyumlar maç sabahı veya 1 gün önce profesyonel şirketler tarafından dezenfekte edilmiş olmalıdır. Stadyuma maçtan önce en erken 4 saat önce giriş yapılmalıdır.
Stadyum içerisinde herkesin maske takarak sosyal mesafeyi gözetmesi gerekmektedir.
Stadyum içerisinde her alanda 20 metre aralıklarla el antiseptiği konumlandırılmalıdır.
Maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyecektir.
Maç esnasında yaşanabilecek gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılmalıdır.