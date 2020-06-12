Futbolda yeni normaller! İşte alınacak önlemler...





MAÇ TOPLARINA DOKUNMAK YASAK

Maçlarda en az 15 top kullanılacak. Maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edildikten sonra kapalı bir alanda muhafaza edilecek toplara, 4. hakem tarafından teslim alınıncaya kadar kimse temas etmeyecek... Yedek kulübelerindeki futbolcu ve diğer kişilerin, aralarında 2'şer koltuk boş bırakarak oturmaları zorunlu olacak. Takım ve hakem araçları stada en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapacak.