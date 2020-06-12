Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil siyahlıların antrenmanında Recep Niyaz takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Bülent Uygun, "Yaklaşık 2 ay zaten antrenman yapamadık. Hazırlık maçı da oynayamadık. Bu dezavantaj" dedi.
PORTO, CORONA'NIN GOLÜYLE BENFICA'DAN LİDERLİĞİ ALDI
Porto, Maritimo'yu 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Maçta tek golü Jesus Corona kaydetti. Meksikalı oyuncu, ismi nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. 27 yaşındaki oyuncu fileleri coronavirüs salgınından önce 1 kez sarsmıştı.
EKSİKLERİMİZ VAR AMA BUNU GİDERECEĞİZ!
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Covid-19 salgınından dolayı ister istemez her şeye yeniden başlamak zorunda kaldık. Eksik yönlerimiz var, yok değil. Çünkü futbolda oyun aktığı zaman ne kadar düzenli olursanız olun bazen eksik yönleriniz de oluyor. Oyun içerisinde inşallah bunu gidereceğiz" ifadelerini kullandı.
HAKEMLERDEN 3 BİN SAAT ONLİNE EĞİTİM
TURKCELL Akademi Kurumsal'ın, TFF ve MHK işbirliği ile hakemlere özel geliştirdiği e-eğitim platformuyla hakemler evlerinden maçlara hazır hale geldi. Pandemi boyunca hazırlıklarını aksatmayan hakemler mental olarak formda kaldı. Yaklaşık 520 hakem ve gözlemciye sunulan eğitimler 3 bin saat sürdü. Eğitimlerin devam etmesi planlanıyor.
BURSASPOR ALTYAPISI ADETA FABRİKA GİBİ
Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 takımdan biri olan Bursaspor, altyapısından yetişen oyuncularla adından söz ettiriyor. Son 10 yılda Milli Takım düzeyine 150'ye aşkın genç futbolcu kazandıran Yeşil- Beyazlılar, en az TFF 1. Lig düzeyinde olmak üzere 70'ten fazla futbolcuya da profesyonel sözleşme imzalattı.
PORTO, CORONA'NIN GOLÜYLE BENFICA'DAN LİDERLİĞİ ALDI
Porto, Maritimo'yu 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Maçta tek golü Jesus Corona kaydetti. Meksikalı oyuncu, ismi nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. 27 yaşındaki oyuncu fileleri coronavirüs salgınından önce 1 kez sarsmıştı.
EKSİKLERİMİZ VAR AMA BUNU GİDERECEĞİZ!
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Covid-19 salgınından dolayı ister istemez her şeye yeniden başlamak zorunda kaldık. Eksik yönlerimiz var, yok değil. Çünkü futbolda oyun aktığı zaman ne kadar düzenli olursanız olun bazen eksik yönleriniz de oluyor. Oyun içerisinde inşallah bunu gidereceğiz" ifadelerini kullandı.
HAKEMLERDEN 3 BİN SAAT ONLİNE EĞİTİM
TURKCELL Akademi Kurumsal'ın, TFF ve MHK işbirliği ile hakemlere özel geliştirdiği e-eğitim platformuyla hakemler evlerinden maçlara hazır hale geldi. Pandemi boyunca hazırlıklarını aksatmayan hakemler mental olarak formda kaldı. Yaklaşık 520 hakem ve gözlemciye sunulan eğitimler 3 bin saat sürdü. Eğitimlerin devam etmesi planlanıyor.
BURSASPOR ALTYAPISI ADETA FABRİKA GİBİ
Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 takımdan biri olan Bursaspor, altyapısından yetişen oyuncularla adından söz ettiriyor. Son 10 yılda Milli Takım düzeyine 150'ye aşkın genç futbolcu kazandıran Yeşil- Beyazlılar, en az TFF 1. Lig düzeyinde olmak üzere 70'ten fazla futbolcuya da profesyonel sözleşme imzalattı.