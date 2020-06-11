



Coronavirüs sebebiyle Süper Lig'e ara verilmesi hangisi hangi takımların lehine, hangi takımların ise aleyhine oldu?

İLKER YAĞCIOĞLU: İyi giden istim üzerinde takımlar için bu ara kötü oldu. Sıkıntılı takımlar için de belki toparlanma olabilir. Sıfırdan bir lig başlayacak. Ama gerçek şu ki özellikle Galatasaray için bu ara kötü oldu. Sarı-Kırmızılılar sezonun ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalamıştı.



ASLAN DEZAVANTAJ YAŞAYACAK

EVREN TURHAN: Liglere verilen ara bütün takımlara olumsuz yansıyacaktır. Kimsenin performansı zirvede olmayacak. Pandemi öncesi en iyi durumdaki takım Galatasaraydı. Dolu dizgin geliyorlardı. 10 haftadır yenilmeyen bir takım vardı ortada. Bu nedenle Galatasaray dezavantaj yaşayacak.