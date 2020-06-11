Süper Lig'de corona molası yarın oynanacak F.Bahçe-Kayseri ve Göztepe- Trabzonspor maçları ile bitiyor. Futbolseverler, topun yeniden santra noktasına koyulacağı anı büyük bir heyecanla bekliyor. TAKVİM yazarları ise bizi bol sürprizli bir ligin beklediğini belirtiyor.
İLKER YAĞCIOĞLU: Takımların fiziksel ve mental durumları ile ilgili bir bilgi yok . Dört takım şampiyonluk için yarışıyor gibi gözüküyor. Kalan haftalar her türlü sürprize açık.
EVREN TURHAN: Kalan haftalarda fizik kalite düşük olacağı için bireysel yetenekler ön plana çıkabilir. Bu anlamda Trabzonspor ve Galatasaray diğer rakiplerine göre biraz daha avantajlı.
Süper Lig'de 4 takım şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor. Kalan 8 haftada hangi takım mutlu sona daha yakın duruyor?
İLKER YAĞCIOĞLU: Şu an takımların performanslarıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Dolayısıyla sürprizlere açık bir 8 hafta izleyeceğiz. Bu süreci en iyi değerlendiren takım avantajlı olacak. İlla bir takım söylememiz gerekiyorsa Medipol Başakşehir rakiplerine oranla daha avantajı konumda.
HAKEM AMELİYATI OLMAZSA!
SELAHATTİN KINALI: Hakem ameliyatları olmazsa şampiyon adayım Trabzonspor. Bordo-Mavililer; Sörloth, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve kaptan Sosa önderliğinde ligin en kaliteli hücum hattına sahip. Kalesi de Uğurcan'la emin ellerde. Trabzonspor 1 adım önde gözüküyor.
Almanya'da takımların fizik gücü düşünce bireysel yetenekler ön plana çıkmıştı. Bu durumu ligimizde de görür müyüz?
EVREN TURHAN: Fizik kalitenin verilen ara sonrası düşmesini bekliyorum. Bu yüzden bireysel yetenekler çok önemli. Bu anlamda zirve yarışı içindeki takımlarda Trabzonspor ve Galatasaray ön plana çıkıyor. Sörloth, Nwakaeme, Sosa, Onyekuru, Falcao ve Feghouli fark yaratan futbolcular olur.
MENTAL GÜÇ DE FARK YARATACAK
OKTAY DERELİOĞLU: Takımlar uzun süre idman yapmadı ve şu an oyuncuların son durumu soru işareti. Başakşehir ve Trabzonspor'da oldukça teknik ve hücum gücü yüksek oyuncular var. Fizik gücün düştüğü maçlarda teknik kadar mental açıdan kuvvetli olan taraf daha avantajlı durumda olacaktır.
Coronavirüs sebebiyle Süper Lig'e ara verilmesi hangisi hangi takımların lehine, hangi takımların ise aleyhine oldu?
İLKER YAĞCIOĞLU: İyi giden istim üzerinde takımlar için bu ara kötü oldu. Sıkıntılı takımlar için de belki toparlanma olabilir. Sıfırdan bir lig başlayacak. Ama gerçek şu ki özellikle Galatasaray için bu ara kötü oldu. Sarı-Kırmızılılar sezonun ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalamıştı.
ASLAN DEZAVANTAJ YAŞAYACAK
EVREN TURHAN: Liglere verilen ara bütün takımlara olumsuz yansıyacaktır. Kimsenin performansı zirvede olmayacak. Pandemi öncesi en iyi durumdaki takım Galatasaraydı. Dolu dizgin geliyorlardı. 10 haftadır yenilmeyen bir takım vardı ortada. Bu nedenle Galatasaray dezavantaj yaşayacak.
ŞARTLAR HERKES İÇİN EŞİT
Kalan 8 haftada maçların seyircisiz oynanacak olması Başakşehir'e avantaj sağlar mı?
SELAHATTİN KINALI: Seyircisiz futboldan keyif almak pek mümkün değil ama herkes eşit koşullarda yarış verecek. Pandemi herkesi eşit oranda etkiledi. Bu duruma en iyi adapte olan takım avantaj sağlayacaktır.
YARIŞ SON ANA KADAR SÜRER
OKTAY DERELİOĞLU: Tüm takımlar eşit şartlarda oynayacak. Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Sivasspor arasında son haftaya kadar kıyasıya bir yarış yaşanır.