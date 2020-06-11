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    • Spor
    • 11.06.2020 Gazete
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    MHK Başkanı : 5 hakemimiz corona oldu!

    Başkanı , “5 hakemimiz coronavirüsü atlattı. Hakemler maçlardan sonra ’nin tesislerine gelecek ve kampta kalacak” dedi.

    5 hakem corona oldu!
    Merkez Hakem Komitesi Başkanı , beINSports'a önemli açıklamalar yaptı. Alp, "5 tane hakemde coronavirüs çıktı ama hepsi iyileşti. Hakemler maçlardan sonra 'nin tesislerine gelecek ve kampta kalacak" dedi. Alp, "Gözlemciler maçları televizyondan başından takip edecekler çünkü yaşları yüksek. Onların sağlığını düşündük" diye konuştu.

    YARDIMCILAR DİYALOĞA GİRMİYOR
    ALP, "Yardımcı hakemler kampa alınmadı çünkü bulundukları bölüm itibariyle çok fazla kimseyle diyaloğa girmiyorlar" dedi.
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    Haberler Spor MHK Başkanı Zekeriya Alp: 5 hakemimiz corona oldu!
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