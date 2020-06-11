Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya Alp, beINSports'a önemli açıklamalar yaptı. Alp, "5 tane hakemde coronavirüs çıktı ama hepsi iyileşti. Hakemler maçlardan sonra TFF'nin tesislerine gelecek ve kampta kalacak" dedi. Alp, "Gözlemciler maçları televizyondan başından takip edecekler çünkü yaşları yüksek. Onların sağlığını düşündük" diye konuştu.
YARDIMCILAR DİYALOĞA GİRMİYOR
ALP, "Yardımcı hakemler kampa alınmadı çünkü bulundukları bölüm itibariyle çok fazla kimseyle diyaloğa girmiyorlar" dedi.
YARDIMCILAR DİYALOĞA GİRMİYOR
ALP, "Yardımcı hakemler kampa alınmadı çünkü bulundukları bölüm itibariyle çok fazla kimseyle diyaloğa girmiyorlar" dedi.