



Kartal'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, pandemi süreci ile ilgili olarak, "Öncelikle şükretmeyi öğrendik. Normal koşullarda bir kısıtlama olmadığında her şekilde hayatın tadını çıkartabiliyorsunuz. İstediğinizi yapıyorsunuz; okula, işe gidebiliyorsunuz, ailenizle birliktesiniz, dışarı çıkabiliyorsunuz. Ama karantina döneminde bunlar zor hale geldi" diye konuştu.