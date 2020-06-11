Kartal'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, pandemi süreci ile ilgili olarak, "Öncelikle şükretmeyi öğrendik. Normal koşullarda bir kısıtlama olmadığında her şekilde hayatın tadını çıkartabiliyorsunuz. İstediğinizi yapıyorsunuz; okula, işe gidebiliyorsunuz, ailenizle birliktesiniz, dışarı çıkabiliyorsunuz. Ama karantina döneminde bunlar zor hale geldi" diye konuştu.
İLETİŞİMİ ÇOK İYİ
Sergen Yalçın ile ilgili de konuşan Hollandalı, "Oyuncuyla nasıl iletişim kurması gerektiğini çok iyi biliyor. Onunla çalışmak güzel ve gerçekten önemli bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.
Lens "Bundan sonrası için yapmamız gereken şey maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizi beklemek" dedi.