Fenerbahçe'de sezonun kalan 8 haftasında takımın başında Tahir Karapınar olacak. Takımın başına teknik direktör olarak pro-lisans sahibi bir teknik adam çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe tercihini Karapınar'dan yana kullandı. Pro-lisans sahibi Serdar Dayat'ın ise kulüpteki görevine son verildi.
SEZON SONU ALTYAPININ BAŞINA
Futbol akademi altyapı koordinatörü olarak görevine getirilen Karapınar için. "Sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" açıklaması yapıldı.
2 YILDIR FUTBOLDAN UZAK BİRİ!
Karapınar'ın hoca olması taraftarların tepkisine neden oldu. Karapınar'ın son olarak 2017-18 yılında Konyaspor'da yardımcı hocalık görevi yaptığı ve ciddi bir başarısının olmadığı görüldü.
SOSYAL MEDYA ADETA YIKILDI!
Başkan Koç ve yönetimi adeta topa tutan taraftarların çoğunluğu, sanal alemi adeta bombaladı… Sosyal medyada "Vizyon vizyon diyen Ali Koç'un vizyonu Tahir Karapınar mı" yorumları yapıldı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
2004-2005 Altay Yardımcı antrenör
2005-2006 Altay Altyapı koordinatörü
2007-2008 Altay Yardımcı antrenör
2009 Altay Teknik direktör
2011-2012 G.Antep Yardımcı antrenör
2013-2014 Manisaspor Yardımcı antrenör
2017-2018 Konyaspor Yardımcı antrenör
2020 F.Bahçe Geçici teknik direktör
Twitter;
Hayal ettiğiniz Fenerbahçe'yi ben kabusumda bile görmedim. Bu nasıl seçim.
Tahir Karapınar'ı hoca olarak açıklarken hiç utanma duydunuz mu acaba…
Yeni hoca eskiden sol bekmiş. Fener, sol bek alamıyor diyenler utanır mı….
Büyütülecek ne var anlamadım. 8 maçlığına takımın başında sonuçta…
Yeni hocamız Cafu'ya benziyor. Bu da bizim tesellimiz olsun değil mi!
Başkan Koç, tercihleriyle Fenerbahçe taraftarını hayal kırıklığına uğramaya devam ediyor.