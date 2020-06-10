



Twitter;



Hayal ettiğiniz Fenerbahçe'yi ben kabusumda bile görmedim. Bu nasıl seçim.



Tahir Karapınar'ı hoca olarak açıklarken hiç utanma duydunuz mu acaba…



Yeni hoca eskiden sol bekmiş. Fener, sol bek alamıyor diyenler utanır mı….



Büyütülecek ne var anlamadım. 8 maçlığına takımın başında sonuçta…



Yeni hocamız Cafu'ya benziyor. Bu da bizim tesellimiz olsun değil mi!