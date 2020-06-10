Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    taraftarını ikiye böldü

    'ın ile flörtü taraftarını ikiye böldü. Hasan Ali için “Gitsin” diyen taraftarlar da var, “Sahip çıkılmalı” diyen de.

    Hasan Ali ikiye böldü
    Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinin ile görüştüğünü açıklaması, 30 yaşındaki futbolcunun da "Sezon sonu her şey belli olur" tarzındaki ifadeleri F.Bahçe taraftarları arasında yankı buldu. Bir grup taraftar sanal alemde Hasan Ali'ye tepki koyarken, "Yıllardır gerekli katkıyı veremedi. Sözleşme yenilenmemesi en doğru karar" derlerken, bir başka grup da "Takımı için her zaman en iyisini ortaya koymaya çalıştı. Sol beke takviye olmalı ama Hasan Ali de takımda kalmalı" şeklinde görüş belirttiler.
    Haberler Spor Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri