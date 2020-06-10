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    • Spor
    • 10.06.2020 Gazete
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    Balotelli’ye 1+1 formülü! golcü oyuncu için planını belirledi...

    Brescia’da kalan ve ’a önerilen , 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakarsa Cimbom, İtalyan yıldız ile masaya oturacak.




    Brescia'da kadro dışı kalan Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. İtalyan golcü için kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakan yönetim, Balotelli transferinin minimum riskle gerçekleşmesi adına yeni bir formül geliştirdi.



    MAKSİMUM 2 MİLYON EURO
    Cimbom, Mario Balotelli ile ancak 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakması durumunda masaya oturmayı planlıyor. Yıllık ücretinin de 2 milyon Euro'yu geçmemesi düşünülüyor.



    G.SARAY İŞİ SIKI TUTACAK
    Balotelli'nin transfer edilmesi durumunda 1 yılın sonunda opsiyon hakkını elinde bulundurmak isteyen Cimbom, olası bir negatif durumda transferi en az hasarla atlatmak istiyor.



    BEDAVA GELEBİLİR
    Brescia'nın ise Balotteli'yi 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bedava gönderebileceği öğrenildi.



    KAPI DIŞARI EDİLDİ
    Brescia'da kadro dışı kalan Balottelli, dün tesislere gitti. Ancak görevliler, 29 yaşındaki golcüyü içeri almadı.

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