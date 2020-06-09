



Trabzonspor Göztepe'yle yatıyor, Göztepe ile kalkıyor. Bordo-Mavililer deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürürken Hüseyin Çimşir rakibin iyi ve kötü yönlerini yardımcılarıyla birlikte detaylı bir şekilde analiz etti.